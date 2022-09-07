法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發（Cyril Pellevat）率跨黨派國會議員來台訪問，立法院長游錫堃表示，法國是聯合國的常任理事國，在軍事、科技上都是強國，兩國之間邦誼也進步良多，從之前訪問法國時就有感受到，他也非常感動。

游錫堃今預定與法國外交暨國防委員會副主席卡迪克(Olivier Cadic)參訪位於瑠公國中校內的台北法國實驗教育機構（Lycée International Français de Taipei，LIFT），但卡迪克在機場落地採檢時新冠肺炎呈陽性，由法國學校創辦人兼理事長雷偉德(Alexander Levy)陪同參觀。

游錫堃表示，台法兩國邦誼進步很多，卡迪克上次來的時候已經見過一次，到法國參訪時另見過兩次，對台灣非常友好。他一方面是國防外交委員會的副主席，也是對外教育機構的國家協會主席，有他在法國參議院幫我們講話，對台灣要拓展國際關係有相當大的助益。

台北法國實驗教育機構上(8)月29日正式開始上課，游錫堃也說，法國對全球的普世價值帶來非常大的貢獻，他以伏爾泰、孟德斯鳩的三權分立、盧梭的社會契約論為例，表示台灣有很多事情受到法國的影響，台灣終於有法國學校是一件可喜可賀的事情。

位於瑠公國中的台北法國實驗教育機構歷時三年籌備成立，提供中、法、英的三語教育，目前設立一到五年級，之後目標逐年開班至高中，讓學生可以通過學測或是獲得法國的高中畢業文憑繼續升學。