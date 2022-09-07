蘋果秋季發表會將在台灣時間8日凌晨1點登場，沒想到周二卻傳出壞消息，巴西宣布暫時停售未附充電器的蘋果手機，並罰款238萬美元（約新台幣7360萬）主因是蘋果從iPhone 12起以環保為由取消附贈的充電器，而巴西政府則認為沒有證據證明此舉會更加環保，蘋果將對此決議提起上訴。

路透社報導，巴西司法部下令蘋果禁止販售沒有附充電器的iPhone，並罰款238萬美元，受影響的機型包括iPhone 12及13系列，目前並不清楚iPhone 14是否一樣會受到衝擊。

巴西政府無法接受蘋果的說法，強調沒有證據能夠證明販賣沒有充電器的手機會更環保，批評蘋果的做法是蓄意歧視消費者。對此，蘋果回應，他們將與巴西消費者保護機構Senacon合作，將對此決定提出上訴。

蘋果表示，「我們已經在巴西贏了多項法院裁決，相信我們的客戶也能了解，我們在充電器議題上所做出的決定。」

蘋果從iPhone 12系列起就沒有附贈充電器，引起許多Android品牌效尤，但今年5月，巴西政府對蘋果與三星提起充電器案件的行政訴訟，因此三星最新上市的摺疊機Z Fold 4、Z Flip 4遵守當地規定，重新附贈充電器。