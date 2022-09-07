宏碁集團創辦人施振榮7日為《WHATs NEXT》未來科技產業高峰會發表致詞，針對台灣下一波產業發展機會，他指出關鍵仍在於微處理機的應用，台灣已在半導體技術取得世界領先地位，未來應在現有硬體基礎上，加強軟體及創新應用尋求突破機會。面對不管是元宇宙、5G、AI、Fintech或NFT、區塊鏈…等還在發展中的新科技，則以「內需帶動外銷」的策略，把解決方案在國內的市場發展成熟後再國際化。

施振榮表示，從今日看未來科技，發展關鍵還是在微處理機的技術延伸與相關應用，其中所需要的半導體技術，台灣已經取得世界最領先的地位，尤其很多應用普及化之後，更帶動了很大的市場，大家也投入更多的資源，做更多技術的提升及應用，像滾雪球愈滾愈大，目前還持續滾大。

他相信再過五年或十年，還會有下一波的新科技出現。但最重要的是，在現階段如何慢慢把相關的技術應用發展成熟，然後找出可以為使用者創造價值的創新應用，然後讓使用者買單，愈滾愈大，這樣就會有所進步。

他進一步分析，現在科技應用的發展型態已經跟以前不一樣，以前是以通用型（General Purpose）CPU、PC、手機等硬體產品，在上面開發相關應用；未來則是要做出一個個解決方案，且這些解決方案要落地，就要在國內巿場先練兵，並以「內需帶動外銷」的策略，把解決方案在國內的市場發展成熟後再國際化，所能創造的附加價值就會高出很多。

他認為要創造國內市場的新需求，政府一定要站在前面形成一個拉力，與民間業者共同努力建立一個好的產業生態，而政府就是要提供這個生態環境有好的養分，讓業界能夠蓬勃發展，大家各自分工，找到最適當的定位，然後互相拉拔，讓台灣的產業未來能夠在國際社會做出更具體的貢獻。

此外，施振榮也點明，由於台灣國內的市場相對較小，如果沒有朝國際化發展，相對投資回收會受到一些限制，但是不論如何，為了要能推出成熟且符合巿場需求的解決方案，就要有具體的場域在國內落實，讓解決方案發展成熟的時間加快且更有效，進而做為朝國際化發展初期示範及參考的方案。