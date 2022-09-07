CM11戰車、CM32、33、34裝步戰鬥車，從左、右線互相掩護，輪流發動戰車砲、機槍射擊。（葉家瑋攝）

狙擊手持T93K1國造狙擊槍參與演練。（葉家瑋攝）

陸航AH-64E攻擊直升機發射2.75吋火箭彈。（葉家瑋攝）

空軍IDF戰機參與聯勇操演。（葉家瑋攝）

陸軍第8軍團裝甲564旅今天（7日）在恆春三軍聯訓基地執行「三軍聯合作戰訓練測考111-5、6號操演」，配合昨天晚上夜攻行動，先驅離敵方警戒部隊後，今天再由主要部隊對假想敵營發起攻擊。今天日攻項目中，出動包括空軍IDF戰機、陸航AH-64E阿帕契直升機、CM11戰車、CM32、33、34裝步戰鬥車等武器裝備，陸軍第8軍團564旅旅長李有金少將表示，此次模擬敵軍以一個旅級單位的兵力，從屏東縣枋山鄉楓港地區登陸，國軍則在接獲命令後，對敵實施打擊。

本次實彈測考在砲兵部隊檢驗射擊後展開，為掩護地面部隊發起攻擊，先由空軍IDF戰機發射BDU練習彈、陸航AH-64E攻擊直升機發射2.75吋火箭彈，對敵指揮所及裝甲部隊火力支援後，再由CM11戰車、CM32、33、34裝步戰鬥車發揚火力，從左、右線互相掩護，輪流發動戰車砲、機槍射擊，陸軍亦實彈射擊1枚標槍反裝甲飛彈，摧毀敵堅固工事及陣地，完成操演。

李有金少將指出，本次演習想定，模擬敵軍以一個旅級單位兵力，在屏東縣枋山鄉楓港地區登陸，裝甲564旅與配屬部隊，在作戰分區命令之下，統合三軍聯合火力，對進犯敵軍實施打擊。對於敵軍並沒有特別設定任何單位。他補充，聯合作戰的特點在於聯合空軍、海軍、陸航、陸軍、電子戰等效能與資源，統一在一個作戰場景之下，達成指揮官的企圖。

國防部發言人孫立方表示，此次操演想藉此讓國人了解，國軍官兵有能力、有信心、有決心確保中華民國安全，無論敵人採取任何行動，我們都會以最完整的整備、最堅決的意志抵抗敵人，保衛國家安全。