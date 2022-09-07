民進黨立院黨團7日再舉行記者會，指控國民黨新竹市長參選人林耕仁的中華大學科技管理研究所碩士論文也涉抄襲，對此，林耕仁表示，他的論文經過比對符合標準，原創性經得起考驗，其實昨天下午他就到中華大學遞交碩士論文申請調查自清，坦然面對。

林耕仁表示，他的論文經過比對，符合中華大學現在的標準，論文的原創性絕對經得起考驗，他並強調，有疏漏的部分，他虛心檢討，願意接受嚴謹的審查，坦然面對。

他說，民進黨繼續針對論文潑髒水，從側翼發動、再動員黨政機器全面抹黑，都是意料中的事。他的論文目錄的部分的確有疏漏，他虛心檢討。但強調，論文經過比對，符合中華大學現在的標準，論文的原創性絕對經得起考驗，感謝民進黨大陣仗的監督與指教。

林耕仁表示，撰寫論文的過程，需要家人的支持，特別感謝他的太太，除了陪伴與支持，為了讓他能更順利完成問卷調查，還親手幫他包粽子，送給願意填寫問卷的受訪者表示感謝，是他完成論文的重要關鍵人物。

他也透露，其實他在星期一主動把交大的碩士論文送交學校後，昨天下午也到中華大學遞交中華大學的碩士論文申請調查，但校方表示未收到檢舉而無法受理。他指出，民進黨再度展開抹黑，他今天也會將相關資料再次遞交中華大學，未來也會全程配合校方審查，不管結果如何，他都會坦然面對。