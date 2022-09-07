鐵路地下化是桃園近年的重大建設工程，國民黨桃園市長參選人張善政表示自己在行政院時曾協助推動桃園鐵路地下化，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今受訪回嗆「明明是他（張善政）搬了石頭給桃園爬」。

鄭運鵬還原鐵路地下化的過程，桃園鐵路地下化可明顯看出市長鄭文燦與前任縣長吳志揚政策上很大的差別，吳志揚求快求省、選擇鐵路高架化，但鄭文燦認為桃園未來前途不可限量，應比照台北市鐵路地下化，因此上任之後便一直爭取改變設計，盼中央可以提供更多協助。

鄭運鵬說，當時遇到2個階段，第1個階段是張善政的看守內閣，張善政當時說鐵路要地下化可以，但桃園要負擔800億預算，中央只出200億，但這相當於桃園三分之二年度總預算，就算願意負擔但也要等蔡英文總統上任後再決定，張善政當時完全沒有做決定。

鄭運鵬表示，一段時間之後，交通部怕有地方請客、中央買單的情況，後來我是跟交通部與行政院溝通，而民進黨執政後有前瞻基礎建設計畫，把軌道相關產業變成台灣未來在國內的內需，甚至是出口產業，交通部研議修改內部規定，最後是中央出75％、地方出25％，桃園的負擔從800億元大幅降低到250幾億。

鄭運鵬直呼，對張善政來說桃園市政府、鄭文燦這2任好像什麼都不好，埤塘保護重點項目被張善政拿高中生報告講得一文不值，鐵路地下化明明是張善政搬石頭給桃園爬，現在變成他的貢獻，我是覺得實在沒有必要，他提了鐵路地下化的貢獻反而是讓他自己打臉自己，我認為爭功諉過的心態實在是不需要，選舉應用正面心態提政策，這才是市民所期待的好選舉。