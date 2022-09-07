中華全國工商業聯合會7日發佈2022中國民營企業500強報告，合計入榜總營收超過38兆元（人民幣，下童），並由京東集團以營收9515.92億元首次拿下榜首，其次則為阿里巴巴的8364.05億元與恒力集團7323.45億元。

從經營情況來看，此次民營企業500強的營業收入總額為38.32兆元、年增9.13％。但其他財務指標則有所下滑，總計資產總額41.64兆元、下降17.92％；稅後淨利潤1.73兆元、下降12.28％。

根據該《報告》也指出，受到疫情衝擊和「三重壓力」影響，民營企業500強面臨的一些突出問題值得關注。除稅後淨利、銷售淨利率等出現不同程度下降外，新增投資資金來源於自有資金、銀行貸款、資本市場融資、引入戰略投資者的企業數量，較上年分別下降39.47％、40.52％、33.85％、37.5％。

同時成本上升、需求不振的問題仍然存在，認為原材料、融資、用工、物流等成本較高的500強企業比例分別為65.4％、48％、45.8％、44.8％；認為大陸國內市場需求不足的500強企業數量較上年增長22.1％。