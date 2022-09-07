台中郵局於今天上午10時假神岡國小體育館，舉行「愛心月餅」捐贈儀式，由台中郵局局長陳湘慈主持。（陳世宗攝）

台中郵局於今天上午10時假神岡國小體育館，舉行「愛心月餅」捐贈儀式，由台中郵局局長陳湘慈主持。（陳世宗攝）

市議員徐瑄灃代表贈送月餅給就讀國小的小朋友。（陳世宗攝）

台中郵局爲善盡企業社會責任並響應政府協助弱勢團體支持庇護工場政策，藉以提升郵政企業關懷社區公益形象，今年邁入第11年與「喜憨兒社會福利基金會」、「社團法人台中市身心障礙者福利關懷協會附設微笑天使烘焙坊」及「瑪利亞社會福利基金會瑪利MAMA手作麵包」合作推廣中秋優質月餅禮盒，民眾除可在郵局窗口訂購自用外，可透過二次公益將愛心月餅轉贈至弱勢學童及獨居長輩手中。

台中郵局於今天上午10時假神岡國小體育館，舉行「愛心月餅」捐贈儀式，由台中郵局局長陳湘慈主持，並邀請各界民意代表，包括立委楊瓊瓔，市議員周永鴻、羅永珍、蕭隆澤、賴朝國、徐瑄灃等；還有神岡區7所受贈學校的校長、喜憨兒社會福利基金會、華山基金會神岡愛心天使站及捐贈人士代表共同參與。

今天活動透過神岡社口郵局經理林維祥與吳享津、吳佩璇等，將「中秋圓緣 郵愛平安 一份月餅兩份情」的理念與在地鄉親們分享，並經全體同仁共同努力，獲神岡地區民眾的支持與熱烈迴響共募得1025盒，比去年多265盒；在中秋節前夕分送至神岡地區國中、國小弱勢學童、華山基金會神岡愛心天使站獨居長輩及家扶基金會南台中家扶中心服務對象。

陳湘慈表示，神岡社口郵局多年來持續幫助庇護工場募集愛心月餅，本著「取之於神岡，用之於神岡」的理念，雖受疫情的衝擊各行各業都開源節流，民眾對做公益的善行卻不因此減少；盼藉此活動帶動各界重視對弱勢團體的協助與關懷，以期拋磚引玉，讓受贈者可感受到社會溫暖並共同度過中秋佳節。