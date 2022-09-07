新北市農會今舉辦文旦柚果品評鑑，新北10區、33選手參賽，由八里區傳承3代的紅秋果園奪下特等獎，新北市長侯友宜頒獎勉勵。（蔡雯如攝）

中秋將至，文旦柚也正當時。新北市農會今舉辦文旦柚果品評鑑，新北10區、33選手參賽，由八里區傳承3代的紅秋果園奪下特等獎，新北市長侯友宜今頒獎勉勵，肯定轄內農友堅持執行農藥安全檢測，使農產安全無虞。他表示，新北文旦今年生長狀況良好，柚香味濃厚，八里區農會電商平台「小農電舖直銷站」也推出三重優惠，像是買1箱即免運、消費滿千贈百及滿萬送心型柚禮盒，提升文旦柚銷量。

侯友宜說，文旦柚是新北市的重要農特產品，為了提升文旦柚果農栽培技術，新北市農會每年產季都會舉辦文旦柚果品評鑑，活動今年已邁入第24年，八里區更獲得18次特等獎，可見品質相當優良。

農業局指出，文旦柚果品評鑑由各產區選出柚農代表參賽，這次評鑑委由桃園區農業改良場、瑠公基金會、台灣大學園藝系評鑑，依形狀大小、肉質風味、外觀色澤、糖度、種子數等項目評鑑，最高分可獲特等獎，今年由柚農紅秋果園農友張智凱、淡水區柚農柯進益分別拿下特等獎、甜柚王殊榮，其中甜柚王的文旦甜度高達14.5度。

特別的是，張智凱除了拿下今年的新北柚王外，他的父親張讚群也獲得八里區評鑑冠軍。張智凱說，家中果園已傳承三代，他從小跟在爺爺、父親身邊，學習種植文旦柚，父親2009年接手果園後，開始文旦種植的調整和改良，並將園區250棵果樹進行編號，透過編號記錄系統化管理。

張讚群表示，受疫情影響，文旦柚從種植、採收到包裝都需要自己來，因此過程中下足苦功，至於種植的文旦柚為何可以樣樣優等，他說，果園剛好面向淡水河出海口，又位在排水良好的山坡地、西曬位置也佳，因此日照充足、口感多汁，悉心照顧下才有此收穫。

農業局表示，新北文旦柚今年品質佳，果肉富彈性，柚香濃郁，民眾可以挑選果皮光澤、油胞細緻、果形呈紡錘狀、有扎實感的文旦，將文旦柚購買回家後，可以在陰涼通風處放置5至7天，等文旦柚「辭水」後，果肉會更加柔軟，風味更佳。