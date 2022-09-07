國民黨台北市議員徐巧芯日前公布民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊成員，並稱都是政二代輔選，而國民黨參選人蔣萬安也被戲稱是「政四代」，團隊也不乏政二代身影；對此，無黨籍參選人黃珊珊像隔岸觀火，笑稱自己無政二代問題，並大嗆藍綠對手「一群政二代幫著陳時中去打政四代（蔣萬安）」。

黃珊珊今上午至士東市場掃街拜票，民眾黨士林北投區市議員參選人「學姐」黃瀞瑩、陳思宇也陪同左右，「雙姝」難得同場搶票。而前士東市場自治會會長也特別獻上帝王百合花給黃珊珊，「希望珊珊能夠做帝王。」

而黃珊珊會前被問及對於藍營掀陳時中競辦成員都是政二代，綠營也回掀蔣萬安團隊背景，黃珊珊評論，這是「一群政二代幫著陳時中去打政四代」，自己並無政二代問題，對此事也無意見。

至於陳時中團隊控徐巧芯竊取個資，黃珊珊認為，此有法令相關規範，若陳時中團隊認為有此情形，可尋求法律程序處理，一直口水戰並無意義。