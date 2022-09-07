張莛逵今年6月參加2022荷蘭國際餐飲挑戰賽（NICC），以「羅勒煎鮭魚襯南瓜燉飯佐蔓越莓甜菜根醬」榮獲個人主餐金牌。（張莛逵提供／馮惠宜台中傳真）

2021年張莛逵也挑戰加拿大國際餐飲大賽，以「培根鯛魚捲佐菠菜馬鈴薯泥」獲得個人主餐銀牌。（張莛逵提供／馮惠宜台中傳真）

疫情時代不出國也能為國爭光，擁有31年廚師資歷、曾任總統國宴主廚的張莛逵，對料理充滿熱情，在因疫情阻隔出國不易的情況下，連續兩年參加國際餐飲大賽，透過線上比拼以西餐料理勇奪金牌與銀牌，不但為個人主廚生涯再創紀錄，也讓台灣的優秀農產品在國際上得到矚目與推廣。

張莛逵32歲就擔任總統國宴主廚、六福村遊樂園區餐飲部中西餐行政主廚，在大鼎餐飲事業群任職中餐行政主廚兼任營運協理，現任震大金鬱金香酒店中餐主廚。他今年6月參加2022荷蘭國際餐飲挑戰賽（NICC），以「羅勒煎鮭魚襯南瓜燉飯佐蔓越莓甜菜根醬」榮獲個人主餐金牌，而2021年張莛逵也挑戰加拿大國際餐飲大賽，以「培根鯛魚捲佐菠菜馬鈴薯泥」獲得個人主餐銀牌。

張莛逵謙稱，因為疫情所有國際餐飲比賽採用線上形式參賽，反而讓經濟實力不太雄厚的他省了至少30萬元的機加酒費用圓夢參加國際賽事；以荷蘭國際餐飲挑戰賽（NICC）為例，參賽選手拍攝產品或菜餚及錄製製作過程影片參賽，規定須提供3分鐘以內製作過程影片，選手須入鏡且有操作時的畫面，此外，還要有3張不同角度成品照片，並書寫包括配方與做法的英文食譜。

他以「羅勒煎鮭魚襯南瓜燉飯佐蔓越莓甜菜根醬」參賽，他特以餘熱熟成的烹調方式，再搭配多層次的組合醬汁襯托。讓魚肉滑嫩且不乾澀，讓料理散發出簡單清新且時尚的視覺與口感，也獲得裁判團青睞，在荷蘭、韓國、美國、新加坡等13個國家、767位選手中勝出，獲個人主餐金牌。

而2021年，張莛逵也挑戰加拿大國際餐飲大賽，以「培根鯛魚捲佐菠菜馬鈴薯泥」獲得個人主餐銀牌。他選用培根鯛魚卷主要為在地食材來源，主食用台灣鯛，配菜是用台灣在地小農所種植的無毒地瓜及蔬菜，搭配著別具特色的酒釀醬汁佐以菠菜馬鈴薯泥，在嘴中化開有著淡淡的菠菜香，讓這道主菜有著濃濃的本土風味及回歸大地的感受。也讓台灣的優秀農產品在國際上得到矚目與推廣。

疫情時代不出國也能為國爭光，擁有31年廚師資歷、曾任總統國宴主廚的張莛逵，對料理充滿熱情，在因疫情阻隔出國不易的情況下，連續兩年參加國際餐飲大賽，透過線上比拼以西餐料理勇奪金牌與銀牌，不但為個人主廚生涯再創紀錄，也讓台灣的優秀農產品在國際上得到矚目與推廣。