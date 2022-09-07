民進黨台北市長參選人陳時中（左）7日參訪月嫂訓練班，觀看現場教學，他也分享心得，表示生育率一直下滑，年輕人不敢生小孩，將會推出社福政見公布月嫂補助政策。（陳俊吉攝）

對於台北市長柯文哲拒簽「絕不向中國投降承諾書」，還說「抗中保台」是指「抵抗陳時中，保衛台北」。民進黨台北市長參選人陳時中今天要求柯文哲不需要「竹竿湊菜刀，隨便亂切」。

台北市長陳時中今天參訪月嫂訓練班，會後接受媒體聯訪，媒體詢問，最近幾份民調，無論是誰領先或是落後，差距都在6趴以內，呈現拉鋸，未來選戰步調什麼來做突圍？

對此，陳時中表示，民調高高低低，就是讓我們做很好的一個參考。至於我們的步調不變，我們對台北市的選民要去親近，互相了解，因此各類場合他都不排斥出席，希望了解的越多越好，第二個，就是提出相關的政見，讓大家來檢視，用政見來做突破，我們不做其他的小動作。

台北市長柯文哲昨天在台北市議會拒簽「絕不向中國投降承諾書」，還說，「抗中保台」是指「抵抗陳時中，保衛台北」。

陳時中表示，民進黨無論做地方首長或中央首長都一樣，我們絕不投降。他也請柯市長不需要說，「竹竿湊菜刀，隨便亂切」。

此外，對於學校要轉型成為日照中心，很多家長有反彈，若當選是否會繼續推動？陳時中表示，我們在開福利政策的時候有提到，要如何做整體的都市計畫更新，大家的著眼點都一樣，就是怎麼樣讓未來在少子化的時候，校地可以做最有效、對社會最有幫助的運作。

他強調，相關的個別政策，如果現在的政策方向是對的，我們會延續，如果有缺失的部分，則會滾動式的檢討，以日照中心為例，我們會加強溝通，讓我們的施政能夠順暢。