高端疫苗昨提出保護效益評估報告，國民黨立委賴士葆研讀後質疑，分析組合一二三組都是別人的疫苗，高端只當成「追加劑」角色，在21729 名樣本，只打高端的統計人數只有859人，這樣如何證明高端的效益？寫這份報告是在唬弄國人。

賴士葆指出，根據該保護效益報告，分析組合一二三組都是做別人的疫苗，在21729 名樣本中，高端在其中20870名樣本中，都是擔任「追加劑」角色，換句話，「只打高端」的統計人數只有859人，這樣如何證明高端的效益？

賴士葆也質疑，高端取得E U A之後，並沒有按照評審委員要求高端規劃與實施第三期人體實驗，高端即使後來到巴拉圭去做的，也只是原來第二期的免疫橋接而已，完全將15票評委要求的「有條件通過」變成「無條件通過」，難怪前疫情指揮官陳時中也公開說明，高端沒有做第三期試驗怎麼會有保護力的資料？

賴士葆也指出，如果高端的效益像該公司新聞稿所講的這麼好，那為何到目前為止全世界承認高端疫苗的國家只有愛沙尼亞、貝里斯、泰國、印尼、帛琉、紐西蘭等六國，連號稱與我們友誼深厚的美國及日本等國家都不承認高端，綜合上述，這份報告是道地的要唬弄國人，反正在在國會有多數暴力的執政黨立委可以護航即可闖關。

9月2日櫃買中心要求高端就媒體報導說明及作出澄清，高端發布次世代新冠疫苗一期試驗數據，聲稱可抗流行株BA.4、BA.5，賴士葆質疑前任疫情指揮官陳時中，為何去年明知道高端沒有保護效力資料的情況下還要採購500萬劑？政府之前為何遲遲不針對 BA.4、BA.5的次世代疫苗超前部署 ？難道就是在等高端的數據發布之後，再次向高端採購嗎 ？