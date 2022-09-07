Wah！幾散竹東致力推廣原住民文化，中秋節也結合原住民音樂，在9月推出泰雅音樂節系列活動，邀請族人與民眾一同分享與互動泰雅音樂。在中秋連假9日、10日兩天到園區，完成音樂體驗，可享限量原民風味烤肉。17日及24日則由泰雅族創作歌手馬曉安及太巴塱天藝文化藝術團接棒演出，讓民眾周周度過精采的原味假期。

新竹縣府將原住民族產業展銷中心Wah！幾散竹東規畫為城市中的部落，用以推廣豐富的原民文化特色，該中心整合全台原鄉文化，作為分享平台，建置具原住民族傳統特色及文化意涵的產業聚落銷售據點，去年正式開幕，每月安排系列精采活動、假日市集。原民處表示，未來將透過持續盤點新竹縣原鄉地區農特產品、文創商品、傳統工藝、特色美食，提升Wah！幾散竹東能見度。

「今年的中秋很泰雅。」原民處表示，Wah！幾散竹東規畫9日、10日邀請民眾一同來認識泰雅音樂、樂器，只要完成音樂體驗，可享限量原民風味烤肉，每周六下午還有親子最愛的氣墊設施登場。另外，從3日至25日在園區消費達300元，到幾散市集交換所提供消費證明，兌換抽獎摸彩券，就有機會抽到電視機、藍芽音響、藍芽耳機、園區精美商品等獎品，消費滿200元則可兌換園區特色點心。

縣長楊文科表示，中秋連假新竹縣有許多好玩、豐富的活動登場，除了來Wah!幾散竹東逛市集、聽音樂、享美食，體驗北台灣最具特色的原民文化音樂聚落，還有竹北水圳森林公園的秋遊星夜季，邀請知名樂團及親子最愛YOYO家族等團體接力演出。