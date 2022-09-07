國民黨高雄市長參選人柯志恩7日舉辦首場教育政見發表會，主要以「學前教育我來顧」、「數位英數拚國際」、「偏鄉教育更公平」等3大主軸推出12項教育政見，柯志恩表示，自己是教育專業，一定能把高雄教育帶到全國領頭羊角色，她也強調「水泥建築使城市巨大，但是教育才讓城市偉大」。

對於學前教育主軸，柯志恩表示，目前0到2歲托嬰主管機關是社會局兒少福利科，但科室業務繁雜，未來擔任市長將成立托育發展科專責主管托育業務，並盤點市內托育及幼兒園的分布狀況，以解決目前幼托資源患寡又患不均的困境，她也承諾未來不分公私幼給予全年全額給補助，且要透過提高學費補助，落實調降師生比。

柯志恩指出，程式設計是開創國家競爭力的重要能力，她未來將成立「程式教育專案辦公室」結合公私部門資源，普及程式課程，雙語教育部分，她要加速本土及外籍英語師資培訓，此外，要擴大線上學習計畫，強化孩子數理能力，她認為，台灣學生使用網路多是社交目的，應該讓孩子知道網路資源有更多可探索的事物。

而偏鄉教育部分，她將建構「課外學習支持系統」，整合相關師資，提供學生課外學習機會，也積極媒合企業與大專院校認養非山非市學校，共同挹注教育資源，並引入視訊設備，補助教師進修，彌補城鄉教育落差，再透過舉辦自造教育營隊厚實偏鄉學生多元素養培育。

柯志恩強調，水泥建築使城市巨大，但是教育才讓城市偉大，這只是她的首場教育政見發表會，她將9月設定為「教育月」，會透過各種管道傳遞她的教育政策，市府對於教育確實有執行相關作為，但她有教育專業，相信能把教育做得更細緻，且把高雄教育帶到全國領頭羊角色。