美國警方6日宣布找到晨跑時被擄走的34歲女教師、田納西州已故億萬富翁孫女芙萊徹（Eliza Fletcher）的遺體。

美國田納西州34歲女教師、當地已故億萬富翁的孫女芙萊徹（Eliza Fletcher）2日出門晨跑時被歹徒強行擄走，警方昨（6）日宣布找到芙萊徹的遺體，主要是藉由輪胎痕跡及腐屍味才發現倒在草叢中的她。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約郵報》（New York Post）、英國廣播公司（BBC）報導，居住在田納西州曼菲斯市（Memphis）的芙萊徹2日清晨4時出門晨跑後便未歸，警方調閱監視器畫面後發現她遭到一名男子強行擄上車，後續警方於5日下午5時左右在當地一幢房子後方的草叢中發現一名女子的遺體，並且於6日證實死者身份為芙萊徹。

根據周二公布的書面證詞，警方表示主要是在草叢中發現車輛行駛過的輪胎痕跡，外加附近飄散一股腐屍味，才終於發現一名「沒有反應的女子倒在地上」，隔日才證實芙萊徹已遇害。

警方後續也發現一個裝有紫色短褲的垃圾袋，短褲與芙萊徹失蹤時所穿的短褲一樣。

芙萊徹2日清晨4時出門在曼菲斯大學附近慢跑，不過遲遲未歸，她的丈夫隨後報警。警方透過監視器畫面發現一輛GMC中型黑色休旅車經過芙萊徹，一名男子隨後下車衝向她將她強拉上車。警方透過比對男子穿著的涼鞋等線索，於3日逮捕38歲嫌犯阿布斯頓（Cleotha Abston），阿布斯頓即將於當地時間7日出庭，他將面臨一級謀殺罪、綁架等罪名。

38歲嫌犯阿布斯頓（Cleotha Abston，上圖）2日清晨綁走正在慢跑的34歲女教師芙萊徹（Eliza Fletcher）。（圖／美聯社、田納西州希比郡警長辦公室提供）

曼菲斯警察局長戴維斯（Cerelyn Davis）表示，目前還無法確定芙萊徹遇害的地點及死因。不過法庭文件指出，監視器畫面顯示，在芙萊徹被綁走後3小時，戴維斯駕車到家人住家，並且花上1小時洗車，目擊者描述，戴維斯當天舉止不尋常，除了使用地毯清潔劑清洗座車內裝，另外還洗了衣服。

值得注意的是戴維斯有犯罪前科，曾在2000年因持槍綁架曼菲斯知名律師入獄，2020年底才獲釋。

在幼稚園擔任教師的芙萊徹出生曼菲斯當地名門，祖父為億萬富翁奧吉爾三世（Joseph Orgill III），奧吉爾三世已於2018年辭世，他生前經營當地硬體公司「Orgill」，根據公司官網介紹，Orgill每年銷售額達30億美元。