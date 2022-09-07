9月6日6時55分，隨著G6518次高鐵從長沙站城際場駛出月台向著益陽開去，顯示渝廈高鐵益陽至長沙段（益長高鐵）正式開通營運。自此，湖南市州高鐵板塊拼齊最後一片「拼圖」，省內14個市州全部實現高鐵全覆蓋、全貫通。

渝廈高鐵益長段，是大陸「八縱八橫」高速鐵路網規劃中渝廈通道、呼南通道的重要組成部分，全線長64公里，設益陽南、寧鄉西、長沙西3座客運站，設計時速350公里。

根據大陸《經濟日報》引述廣鐵集團黨校教授金一兵說明，當渝廈高鐵益長段開通後，會讓益陽至長沙的鐵路行程由之前的70分鐘縮減至最快31分鐘，同時益陽南站、寧鄉西站與長株潭城際鐵路實現互聯互通，可進一步縮短湘中北地區至長株潭城市群的經濟、時空距離，對推動洞庭湖生態經濟區發展、優化湖南中北部交通運輸結構具有重要意義。

益陽市委常委、常務副市長賀輝表示，益陽地處湖南省北部、洞庭湖南岸，是富饒的魚米之鄉。作為洞庭湖生態經濟區核心城市之一，隨著益長高鐵的開通，益陽將迅速融入以長沙為核心的長株潭經濟圈、生活圈、文化圈，獲得更多人流、物流、資訊流，迎來更多發展機遇。