台南市警察局員警凃明誠、曹瑞傑8月22日被明德外役監逃犯林信吾殺害後，台南地檢署於半個月內全案偵查終結，7日依強盜殺人、殺人、妨害公務、加重強盜、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將羈押中的凶嫌林信吾提起公訴，並具體求處死刑，褫奪公權終身。

檢方表示，被告蓄意襲殺警察並強盜警槍警彈，其犯行為情節最為重大之意圖殺人，依據現行刑法，被告所犯強盜殺人及殺人罪名均得科處死刑。被告犯下殺警罪行後畏罪逃亡，經警方調閱監視器等線索漏夜追捕，於翌日凌晨在新竹市和欣客運站附近將其逕行拘提到案，並自其身上當場扣得包括強盜所得警槍警彈在內之證物，其於警詢時及偵查中亦坦承確實殺害2名員警，全無冤錯假案之疑慮。

檢方還認為，我國部分判決就死刑之科處，尚採取所謂「教化可能性」標準， 被告本件殺警惡行至為嚴重，非處死刑無以充分評價、應報其暴行；被告為脫逃及強盜目的而殺警奪槍，對此極惡若不應以極刑回應，社會大眾將漸失對法規範的認同，潛在犯罪者亦易心存僥倖，對執法員警形成莫大威脅。

檢方指出，「自古皆有死，民無信不立」，國家既以現行法律明文承諾將對情節最重大的罪行施以死刑制裁，慘劇發生時即應履行承諾。凃、曹2員警已長眠，所遭受的暴行，或許在構成要件、違法性、罪責的審查中漸次抽象化，但2人身上怵目驚心的創傷、臨死的呻吟與渴水的哀號，至今仍在控訴，要求對被告處以應得的懲罰。

檢方說，真正有權寬恕、憐憫被告的2人已逝，對被告處以極刑雖無法喚回2人的生命，無法逆轉被告的惡行，無法平復家屬的悲痛，更無法矯治、改善被告，但卻是唯一能充分評價被告殘酷惡行、予以公正應報的刑罰。

檢方強調，被告先前已因強盜重罪入監，並獲得在低度管制之外役監服刑的寬典，竟悍然脫逃並犯下至重之罪，顯見其主觀上不願接受矯治，客觀上矯治也屬無效，重刑亦不足形成有效威嚇，僅能將其與社會永久隔絕，以免慘劇再度發生。同時，依據公政公約也無不得處以死刑的事由，經考量各量刑因素，應對被告處以死刑，並褫奪公權終身。