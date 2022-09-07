新北市透過今天發表的29區代表色，強化各地的人文歷史特色。（呂健豪攝）

新北市環境美學顧問團隊歷時2年，終於在今（7）日發表29行政區代表色，每區除了1個主要代表色外，還搭配了2個輔助色，讓新北各區從視覺打造專屬印象，新北市長侯友宜也說，透過這樣一個城市美學的意象，找回各區域所乘載的歷史文化，並讓未來充滿期待。

新北市府於2020年11月城裡環境美學總顧問，透過專業顧問團隊，針對市府公共工程提供美學建議。今日發表的29區代表色，就是顧問團隊歷時2年，在走訪各區的過程當中，根據各地的自然環境、人文地理特色與色彩進行結合，打造新北市專屬的色彩系統，替每個行政區打造專屬的顏色，而各區對應的顏色都有代表地方意義的涵義。

對於打造新北29區代表色，市長侯友宜表是，新北市是全台人口最多的城市，更有多元族群，而且有城鄉、有都會，所以新北就是台灣的縮影，新北同時還是北台灣的中心點，介接了各地的文化，所以在這樣的地理位置及人口結構上，29個行政區各自有不一樣的歷史承載記憶，透過不同的顏色來找回這些記憶。

侯友宜強調，「沒有過去絕對沒有現在！」所以運用新北29色在城市美學建構下，找回這些地方各自的歷史軌跡與特殊意象，但是光用1個顏色，沒有辦法完整代表地區的所有歷史記憶，因此還會有輔助色做搭配，就像彩虹的美就是因為多元顏色的共融，有了共融才能共榮，同時也希望打破色彩過去在許多人心中的政治意涵，台灣才能共榮、共好。

美學總顧問陳俊良提到，環境美學是一種空間美感的氛圍，透過色彩的連結，來塑立城市認同與城市識別。而城市所呈現的色彩，可以解析出一個地方的文化特徵與風貌，所以以環境美學為核心主軸，打造新北市的專屬色彩系統，有助於凝聚地方及社區意識，同時讓在地樣貌更容易被了解與記憶，也有助於提升新北市的國際能見度。

城鄉局長黃國峰表示，希望從美學的角度聚焦地方特色及風貌，讓在地特色更容易被看見，而市府在許多近期完工的工程當中，亦都融入美學元素，另外在進行中的工程也都完美應用代表色來進行工程設計，希望完工後也能成為當地的熱門打卡景點。