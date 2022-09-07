聯合國轄下的國際原子能總署今天敦促，烏克蘭南部的札波羅熱核電廠周邊應闢建安全區。札波羅熱核電廠目前握於俄國手中，但附近的砲擊日趨激烈。

法新社報導，俄軍3月時奪下歐洲最大核電的札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia nuclear complex），但當前電廠附近持續遭受攻擊，引發核災疑慮。

國際原子能總署（IAEA）上週派檢查人員赴核電廠視察後做出報告，稱「目前狀況堪憂」。

報告寫道：「現在亟需臨時措施以防核災意外…這可透過即刻建立核子安全和防護區來達成。」

俄羅斯在聯合國表示，很遺憾這份報告未指責烏克蘭發動攻擊。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vasily Nebenzya）在安理會中說：「我們對報告中…未直接指明砲擊來源深感遺憾。」

IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）參加今天在安理會的視訊會議。他說能理解相關立場，「但在目前情況下，依證據說話非常重要」。

俄烏互控對方砲擊核電廠區域。儘管IAEA今天提出報告並發表闢建安全區的建議，但核電廠周遭今天仍有砲擊。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，他對報告指出俄軍佔領核電廠的事實表示歡迎，並說闢建安全區的建議若是為達成非軍事化，烏方會支持。

IAEA上週指派一支14人小組前往札波羅熱核電廠，後來有至少2名檢查員常駐當地。但在今天的砲擊引發火災後，核電廠最後一具仍在運作的反應爐已與電網中斷。

「紐約時報」指出，冒著戰場風險前往核電廠視察的IAEA調查人員全都對情況嚴重憂心。這次帶領檢查團前往的IAEA署長葛羅西今天在安理會視訊發表報告與談話時說：「各方在玩火，很可能發生一些極具災難性的事故。」

札波羅熱核電廠幾個月來都在苦撐，重要的冷卻系統處於危險之中，供電線路品質堪憂，廠內烏克蘭運營人員得在砲火陰影下工作。

IAEA今天的報告指出，檢查人員發現俄國把軍事裝備放在核電廠建物內，廠內存放新核燃料和放射性廢棄物的建築均有損壞。報告指出，電廠烏方操作員無法進入包含冷卻池在內的某些區域，甚至電廠應變中心也有破壞，現正被俄軍人員使用。

紐時指出，IAEA的報告凸顯幾乎沒人能對札波羅熱核電廠危機插手，IAEA不僅無力阻止電廠周邊的持續交戰，甚至檢查人員還在電廠時都會遇到砲擊，一度還得被迫找掩蔽。

烏克蘭官員甚至在今天報告發布前就指責檢查人員不願將砲擊歸咎於俄羅斯。

位於美國麻州的「憂思科學家聯盟」（UCS），核電專家黎曼（Edwin Lyman）表示，要求檢查員歸咎誰該為電廠周邊的砲擊負責毫無道理。

黎曼說：「他們沒有確定彈藥來源的專業知識，那也不是他們該做的。」

烏克蘭官員堅持，最明確和安全的解決方案是讓俄軍離開核電廠。但俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞今天在安理會表示，這次IAEA視察清楚表明電廠運轉正常，「沒有來自內部的威脅」，真正的危險來自烏克蘭部隊的砲擊。（譯者：徐睿承/核稿：陳亦偉）1110907