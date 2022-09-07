截至7日11時，澎湖海巡隊共計派遣4艇32人次、空偵機2架次，持續在附近海域進行搜尋援救之工作。（澎湖海巡隊提供）

海巡署第十三巡防區指揮部6日晚間17時05分接獲外垵安檢所通報，有一艘「協富順」漁船進港時，於外垵南方0.5浬突然發現船上有1名菲籍漁工不見，研判可能是落海失蹤，經查線上10038巡防艇在附近巡邏立即前往搜救，同時通報押解大陸運補船返隊途中的10087艇也注意海面協尋，另申請空偵機前往該海域搜尋，直至發稿截止仍未尋獲失蹤的菲籍漁工。

澎湖海巡10038艇前往附近海域搜救，於17時52分抵達西嶼南0.2浬開始搜尋，空偵機亦在17時31分從台中清泉崗機場起飛，隨後抵達通報海域展開搜尋。據初步了解，失聯人員係「協富順」漁船上的菲籍漁工，75年次，落海時身著白色上衣，船長向海巡表示，在船開進外垵港時才發現這名漁工不見蹤影。

海巡署也已通報漁業電台廣播，呼籲附近作業船隻注意海面動向，如有發現疑似落海失蹤的菲籍漁工，可向電台或是海巡通報，截至7日11時，澎湖海巡隊共計派遣4艇32人次、空偵機2架次，持續在附近海域進行搜尋援救之工作。

海巡呼籲，從事海上任何活動一定要注意安全，如在海上發生事故，可撥打本署「118」免費報案電話，或透過漁業電台通報，海巡隊將會立即前往處理，以保障民眾生命財產安全。