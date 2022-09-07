台灣許多店家提供學生優惠，一名社會新鮮人透露，6月才從大學畢業，對於學生證很省錢這件事特別有感觸，從高鐵票、電影票、看展覽到去餐廳吃飯，幾乎各個地方都有學生專屬的優惠，而他實際試算以後發現，如果妥善運用學生優惠，每年可省下2萬1880元，幾乎是一支全新iPhone手機的價格了，讓他相當驚訝。貼文引起網友討論，不少人狂讚學生證好用，但也有網友吐槽說，真正的窮學生哪會這樣花錢。

一名男網友昨在Dcard上發文說，2個月前他從大學畢業了，如今適逢9月開學季，讓他突然對於「當學生很省錢」這件事情有感而發。近日帶女友出去吃飯，發現很多餐廳都有提供學生優惠，讓他忍不住想知道大學4年善用學生優惠可省多少錢。

男網友表示，高鐵學生票有5折優惠，以台北到高雄的車票價格來算，每年搭3趟來回就可省8940元；電影票的學生優惠每次可折40元，每年看6次可省240元；餐飲優惠很多，平均每次省300元來計算，每年算7次就可省2100元；Apple推出的學生專案每年有2次，每次省3000元，每年可省6000元；而展覽每次折50元，看4次就省200元；最後則是當學生時，早餐店阿姨常多送一份蔥蛋和吐司，這樣一年大概省下4400元，公車費金額較少就暫且略過，這樣加總1年至少可省2萬1880元，幾乎能買一台iPhone。

男網友驚訝地說，妥善運用學生優惠，一年可以省下2萬多元，4年下來足足可省8萬7850元，實在很驚人。如果把出社會以後，需要給家人紅包這些錢也都加上去，那念大學的4年約莫可以省下10萬元，因此呼籲大家真的不要弄丟學生證啊！

貼文引起網友討論，不少人驚呼省錢大王，「當年畢業沒幾天的我，為了省展覽票，還偷偷用鑰匙把註銷章磨掉」、「高鐵優惠對在南部讀書的北部學生真的是福音」、「學生證優惠超好用的」。

不過，也有許多網友看完吐槽說，原PO是不是富二代，真正的窮學生省錢根本不是這樣，北漂學生沒錢要回南部，肯定會搭客運，而不是高鐵；此外，哪一個窮學生可以一年用2次蘋果返校專案買新產品，真的要省錢就是先省去一些不必要的娛樂支出吧，這樣省下來的錢絕對比較多。