陳時中競選團隊被質疑聚集政二代，陳時中今天表示，大家在講政二代，主要是指受到父母不當庇蔭，超越他的能力突然跳到比較高的位置。但他的團隊如果有政二代或政治人物的小孩，都是跟所有人一樣，從基層做起練習觀摩。

台北市長陳時中今天參訪月嫂訓練班，會後接受媒體聯訪，媒體詢問，外界質疑陳時中競選團隊是政二代團隊，還有人說是藉由這次的機會來替前副總統陳建仁2024年參選總統布局練兵。

對此，陳時中表示，「我們真的沒有所謂的政二代」，他說，大家在講政二代，他覺得意思大概是講，政治人物的第二代，突然一下子跳脫他本來的位置而變得很高。

他強調，我們這邊如果有政二代或政治家、政治人物的小孩，都從基層做起，跟所有人都一樣，都是來基層練習觀摩，大家在質疑政二代，是在攻擊說，超乎他所展現的能力，突然跳到比較高的位置。受到他父母不當的庇蔭，而不是說政二代就不能從事政治活動，從事這種活動就是錯誤的，沒有這種說法，而是指有得到不當的庇蔭「就是這樣子而已」。

台北市長柯文哲酸民進黨選舉一流，競選團隊寫好劇本，而陳時中作為演員「尺度滿寬的」，陳時中則回應，民進黨在競選大家都是盡心盡力，在選舉的時候盡心盡力，就表示尊重這樣的一個選舉，也尊重這樣的一個職位。

他強調，民進黨一定會尊重我們要選擇的職位，不管是市長或市議員，我們都會百分之百的盡力去選，那表示對社會的尊重。

至於蔣萬安算不算政二代？他說他不太喜歡再談這個事情，其實大家都看得很清楚，到底有沒有得到不當的庇蔭和身分地位，社會自有公評。