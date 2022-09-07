虱目魚價格近來飆漲，興達港區漁會總幹事郭展豪7日說，此屬於景氣循環的一部分，魚價有跌就有漲。（本報資料照）

近來虱目魚市價飆漲，1台斤近百元新台幣，但由於部分漁民有跟大型通路商簽訂契作，因此，這令漁民看得到利潤卻賺不到，只有一些漁民受益。興達港區漁會總幹事郭展豪7日說，此屬於景氣循環的一部分，魚價有跌就有漲。

海鮮與鹹粥話題近來吸引民眾目光，而高雄市是養殖虱目魚的養殖重鎮。常逛市場的民眾大多有發現，近來很多食材都包含虱目魚肚等都漲價了，如今一片成人手掌大小的魚肚都近百元。

郭展豪表示，虱目魚的市價飆漲應該只是一時的現象，對於有和家樂福、好市多等大型通路商簽契作的漁民而言，整年價格是穩定的，合約的價格1台斤60至70元，虱目魚價格飆漲對這些漁民並沒有太大影響，反倒是一些自產自銷的漁民有獲利，但這也只是平衡上半年的虧損。

雖然疫情有降溫趨勢，但許多民眾近來多透過網路平台訂貨，郭展豪說，基本上網路平台的價格是較為穩定的，為穩定客源，不會輕易調整虱目魚的價格。除虱目魚外，龍膽石斑魚也是力推的商品。由於中秋節將至，漁會也與電商合作，歡迎民眾上網選購優質的水產品。