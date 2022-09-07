正在追逐全壘打紀錄的「法官」賈吉（Aaron Judge），本季正好在「合約年」打出「生涯年」，洋基未能以7年2.14億美元將他留住，被媒體形容是「賭輸了」。總裁列文（Randy Levine）在《紐約郵報》的播客節目說，洋基季末一定會盡力留住賈吉，「我想我們會拿出極度的競爭力來做。」

列文指出續簽賈吉是球團既定政策，問題始終是「能不能」而非「要不要」。「我們談到了全壘打的歷史紀錄，貝比魯斯（Babe Ruth）、馬里斯（Roger Maris）兩人都是洋基球員，所以這不是問題。我們想要賈吉回來嗎？這不是問題。我們認為他價值多少，這需要經過談判。我們季外要與他的陣營談論的是我們如何留住他？接下來就要由他來決定了，他是否想要留隊？有人開出更高的價錢？」

除了單季全壘打紀錄，曾經在洋基兩季達陣50轟的球員僅有3人：貝比魯斯、米奇曼托（Mickey Mantle）以及賈吉，換言之賈吉是注定留名洋基隊史的猛將，如果最後跑去別隊確實有點怪。列文說：「對於所有的自由球員，身為洋基球員是很重要的，這帶來許多其他地方沒有的東西。」

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）同樣面臨著「合約年」考驗，他自己的5年合約將於球季結束後到期，若是洋基再打不進世界大賽，他恐怕也坐不住總管的大位了。