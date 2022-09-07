民進黨桃園市長參選人鄭運鵬7日至經絡調理館關心疫後復甦產業，談及昨廣播節目有提到目前桃園市長選戰的民調已經55波，綠營甚至還贏2％。對此鄭運鵬直呼，我不是來逆轉的，我是來擴大領先，各方民調都會參考，會與團隊持續努力。而對手國民黨桃園市長張善政今天下午將發表政見，鄭運鵬則說，我的政見在每天、各種場合都會提出。

鄭運鵬說，我自己沒有做民調，但從中秋時間的拜訪可以看出，市長鄭文燦2任7年多有非常高的滿意度與進步，市民都願意再讓鄭市長服務第3任，甚至是第4任，面對民調的差距，我的心態是從參選起就告訴大家「我不是來逆轉的，我是來擴大領先」，這領先的基礎就是鄭文燦的滿意度、蔡英文總統所帶領的國家方向。各方民調都會參考，會與團隊持續努力。

鄭運鵬表示，各方民調我都會參考，每天都當作打平一點點的落後，每天都把這個落後慢慢追上來，這樣心態努力下去包含團隊、我自己、議員跟里長這樣的努力，相信最後的結果會是非常好的，民調對我來說不是壓力或指標，我們會當作參考，給自己警覺性。

另談及對手張善政今天下午將召開政見發表會，鄭運鵬說，我們的政見幾乎在各種場合、各種拜會、正式記者會甚至臉書等都看得到，這點大家可以查新聞，可以看我的臉書，或是在中秋晚會看到我的時候，都可以看到我們對托育、捷運，疫後開放觀光、缺工等議題，這幾乎是我們天天的工作，這點大家可以上網去查都沒有問題。