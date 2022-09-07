國民黨台北市長候選人蔣萬安選情始終無法拉開，同黨立委賴士葆認為，以目前來說，蔣大概不太會切割深藍，至於要怎麼向中間選民拉票，則是他要考慮的；賴並提到，若台北市長選戰發生棄民進黨候選人陳時中、保無黨籍候選人黃珊珊的狀況，蔣就要小心了。

王金平日前邀宴藍營要角與名嘴級北市議員，當面直指蔣萬安決策圈太小、切割深藍失策，又缺論述主軸，建議他不能像貴公子，會不夠接地氣，蔣當場允諾會再做改變，並感謝王的協助。

賴士葆被《中評社》問及此事時表示，蔣萬安過去打法確實讓人感覺在與深藍切割，並認為深藍最後一定會投他，但從黃珊珊的民調居高不下來看，證明這套想法可能要修正；賴說目前蔣大概不太會切割深藍，因為他已認知到這是基本盤。

而對於前內政部長李鴻源出任黃珊珊競選團隊政策總顧問，是否會擔心更多出身親民黨的人馬靠向黃，把藍營支持者拉過去？賴士葆直言，「這個會，蔣萬安要小心」，不過他認為，黃珊珊與陳時中的民調有互相流動的情況，黃要拉陳的票比較容易。

賴士葆也以2018年台北市長選舉為例，提到若陳時中跟民進黨當時的候選人姚文智一樣被棄掉，改為去保黃珊珊，蔣萬安就要小心了。不過賴士葆覺得以目前來看，若局面變成藍綠對決，蔣萬安代表藍，黃珊珊代表綠，藍基本盤終究還是比較大，蔣還是有勝算的。