研究團隊將糞菌製備冷乾膠囊微菌叢植入治療。（北榮提供）

我國每年約有1萬人罹患肝癌，其中有6成發現已中晚期，然而在免疫治療上，晚期肝癌的反應率僅不到3成。為提高免疫治療反應率，台北榮總與陽明交通大學團隊從糞便細菌尋找肝癌治療的蛛絲馬跡，發現體內好壞菌竟能影響治療效果，若體內好菌多，存活中位數可達22.8個月，是壞菌的4倍多，可望成為肝癌治療的新希望。

目前肝癌治療方式除開刀、電燒、栓塞、標靶之外，免疫療法也在近年來成為新選擇，對於無法手術切除、電燒、栓塞的肝癌患者而言，可說是治療的最後希望，不過晚期肝癌病患接受免疫治療，僅有不到3成的藥物反應率，因此有很多病患都是花大錢還沒有治療效果。

台北榮總胃腸肝膽科主任黃怡翔表示，晚期肝癌病患的免疫藥物反應率低，主要是目前臨床上仍缺乏能有效預測療效的生物標記，因此榮陽交團隊從2018年起，針對院內接受免疫治療的肝癌患者蒐集糞便，期盼能在不同腸胃道菌叢的病患中，找出免疫治療上的差異。

結果顯示，體內優勢菌叢若為毛梭菌屬（Lachnoclostridium）、毛螺菌科（Lachnospiraceae）的病患，其治療反應率可突破5成，存活中位數也達22.8個月，相較體內優勢菌叢為普雷沃氏菌（Prevotella 9）這類壞菌的病患，存活中位數卻只有4.8個月，兩者相差接近5倍。

另外，榮陽交團隊還發現，除優勢菌叢不同可影響治療成功率之外，糞便中的次級膽酸濃度也有差異，濃度高者治療反應明顯較好，反之則無反應，黃怡翔說，目前分析糞便菌叢種類需依賴次世代基因定序，成本較高，但若僅是分析次級膽酸成本較低，可望成為將來的檢測主流。

至於能否透過補充益生菌的方式來降低罹癌風險？黃怡翔說，人體的腸道細菌數以兆計，要改變菌叢生態不是件簡單的事，且市售益生菌尚未看到毛梭菌屬的產品，這類菌叢也不易培養，不過若將來能成功產品化，對人類健康會是一大進步。