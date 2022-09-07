永續供應鏈為企業推行ESG工作的重要指標之一，特別是近兩年受到疫情的考驗，如何強化供應鏈韌性、打造更永續的供應鏈管理，更是企業不可忽視的課題。台灣大(3045)舉辦「供應商交流會」，共計逾兩百家廠商與會，會中除了分享永續發展經驗，同時表揚7家永續管理績效出色的廠商，台灣大財務長張家麒親自出席頒獎，期望和所有供應鏈夥伴與台灣大攜手前行，一起努力達成2030年供應鏈碳排量較2020年減少20%的目標。

張家麒表示，面對極端氣候威脅，台灣大致力推動節能減碳，加速守護地球的腳步，今年首開國內電信業先河，加入全球再生能源倡議組織RE100，具體承諾2040年前100%使用再生能源，更宣示2050年達成淨零排放(Net Zero)目標。除了努力提升自我，台灣大也積極與供應商及合作夥伴倡議永續行動，9月1日攜手多家供應商，推動2022「種福電」專案，結合減碳與公益，號召全民響應，協助公益團體取得綠電收益，讓弱勢族群獲得更好的照護，落實愛台灣、愛人類、愛地球的願景。

今年共有7家供應商從台灣大永續ESG評鑑結果脫穎而出，包括獲得績優廠商獎的台達電子、泰鋒電腦、呈易電信工程、台灣諾基亞、台灣愛立信、佳瑋科技，以及得到卓越進步獎的金采科技。獲獎供應商當中，有近半數屬於中小規模企業，即使公司資源有限，也不在政府法令的規範下，仍積極投入提升永續作為，為其他中小企業供應商樹立典範。

台灣大在2021年永續供應鏈面向繳出亮眼成績單，所有重大標案完全符合ESG門檻篩選，完成超過355家供應商的ESG永續書面審查，並完成137家供應商碳盤查，其中包含12家廠商的碳審查，另外也進行了41家供應商的ESG實地查訪。台灣大持續推動供應商碳盤查行動，了解供應鏈中的碳排熱點，同時精準推行碳管理行動，串聯供應鏈夥伴大力減碳，目標是2030年供應鏈碳排放量比2020年減少20%。