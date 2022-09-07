來有許多黃斑部病變的年輕患者，眼科醫師指出，黃斑部是影響視力最重要的部位，以往常見於50歲以上的中老年人，如今因為人們生活型態的改變，竟也會發生在30多歲的年輕人身上，使得黃斑部病變的預防及治療需求增加。

●黃斑部病變並非老人專利 近來30多歲患者激增

眼科醫師謝明宏指出，罹患黃斑部病變的患者會感覺到影像扭曲或斷裂，通常會有一眼先發生，一旦放任不管超過1個月以上，就可能嚴重影響視力及生活品質，且即使治療也無法保證恢復視力，除了遺傳和老化會導致黃斑部病變，患有三高的族群、膽固醇偏高、抽菸、高度近視、長期用眼過度、長時間暴露於光線之下等，都是罹患黃斑部病變的高危險群。而黃斑部病變大致可分為新生血管型疾病與非新生血管相關疾病（如黃斑部皺摺或裂孔）。

一般來說，50歲以上較容易罹患黃斑部病變，然而，謝明宏表示，近期已經收治過好幾名30多歲的脈絡膜新生血管型黃斑部病變患者，這些新生血管極為脆弱，容易出血使視力受到影響，嚴重甚至可能失明，但是患者在病變初期不見得會有明顯感受。

部分患者是在視力檢查過程中被發現，若尚未影響視力，可先以補充葉黃素、維持正常作息及良好的用眼習慣來避免惡化，若病變已經影響到視覺，像是看不清楚文字、線條和圖形有任何扭曲或模糊、顏色出現異常等，則需要透過眼球內注射藥物治療。

●玻璃體藥物注射改善黃斑部病變 有助視力恢復

謝明宏進一步說明，所謂的眼球內注射藥物治療就是指將藥物注射至眼球的玻璃體，能夠幫助抑制眼球內的血管增生、黃斑部水腫等，藥物成分主要有抗血管內皮細胞生長因子、長效型類固醇及抗生素，而最常被用在阻抗血管增生的生長因子又有3種藥物，最早用於眼科的藥物容易使血壓升高，後來又發展出2種藥物則較沒有明顯副作用，但臨床上仍需與醫師討論治療的方式。

當藥物注射前，患者難免會有不安與恐懼，實際上注射時並不會有任何疼痛感，注射後1個月左右，藥物會自然代謝掉，通常需要連續注射3到6次，視情況增加注射次數，直到不再增生血管，受損的視力也有機會逐漸恢復。

●定期檢查眼睛及早揪出病灶 平日補充葉黃素延緩惡化

最後，謝明宏提醒，如有初步退化狀況，無論有無症狀都應半年至1年檢查1次視網膜，且應盡量避開或控制黃斑部病變的危險因子，留意眼睛的防曬，以及補充葉黃素來延緩疾病惡化，一旦有變化就必須立即就診治療，否則拖愈久視力能恢復的程度愈低。

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