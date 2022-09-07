英國新首相特拉斯（Liz Truss）今天任命新內閣，而政治權力最高的3個職位沒有一個是白人男性，創下歷史紀錄。

以下是綜合法新社和「衛報」（The Guardian）在新任外交大臣、財政大臣和內政大臣的簡介。

● 柯維立：英國首位有色人種外交大臣

柯維立（James Cleverly），英國第一位有色人種外交大臣，是接替特拉斯懸缺、擔任這個面對全球角色的低調人選，但他是一位忠貞的副官，具有一定的外交經驗。

53歲的柯維立，母親來自西非國家獅子山，父親家族出身英格蘭威爾特郡（Wiltshire）。柯維立在這次執政保守黨黨魁選舉早早即表態支持特拉斯，也不吝於批評特拉斯競選對手蘇納克（Rishi Sunak）在中國影響力的關切反應過慢。

特拉斯當時雖沒有如蘇納克一般，提出關閉英國境內30所孔子學院的政見，但柯維立主張，特拉斯聚焦北京當局「已有一段時間」，還說「我們確實需要探討中國的影響力，不光在世界舞台，也包括在英國境內」。

柯維立在西敏區（Westminster）以外的地區知名度並不高，他2007年起在倫敦議會任職，並成為時任市長強生（Boris Johnson）的盟友，並於2015年首次當選國會議員。

他獲拔擢成為英國最高外交官員，被視為是他今夏黨魁之爭中忠誠支持特拉斯的報酬。

但目前外交情勢險峻，他此時接任外交大臣，將考驗他在促進政治關係上的能力，尤其是在與歐洲主要國家的關係上。

歐洲在俄羅斯入侵烏克蘭這方面相對團結的因應，可能會因能源價格飆漲而趨緊；而英國脫歐後在各種議題上的緊張局勢，特別是與北愛爾蘭有關的議題，可能會嚴重加劇。

● 夸騰：英國首位非裔財政大臣

英國新任財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）將扛下重責，率領國家走過生活成本飆漲危機和可能的經濟衰退。

47歲的夸騰與同年紀的特拉斯是很熟的朋友。夸騰在前首相強生政府擔任能源大臣，如今成為英國第一位非裔財政大臣。

父母1960年代自迦納來到英國，夸騰這位移民之子是一個超級自由主義者，強烈支持自由市場經濟以及低賦稅。

在英國通膨率飆破10%來到40年新高情況下，夸騰與特拉斯將站在各項迫切計畫的最前線，以協助數以百萬計深受能源價格飆漲之苦的英國民眾。

夸騰預計在向國會提交緊急預算之前，會早一步於本週提出生活成本支援套案的細節。

夸騰本週投書「金融時報」（Financial Times）時說，有必要減稅，好將「鈔票放回民眾口袋裡」。

他在這篇於特拉斯當上首相之前所寫的評論中強調，特拉斯「致力創造一個精實的政府」。

● 布瑞弗曼：英國右派人士寵兒

新任英國內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）因攻擊「覺醒」（woke）政治而大受右翼人士欣賞，但她若想順利解決政府目前面臨的難題，就得考驗她的法律智慧。

42歲的布瑞弗曼曾在劍橋大學鑽研法律，過去是律師，2015年當選國會議員，1年前獲指派為檢察總長。

而英國政府目前正深陷法律戰，盼能順利將非法橫渡英吉利海峽的移民送往盧安達，替這個棘手政治問題找到解決方案，將會是布瑞弗曼的當務之急。

布瑞弗曼的父母祖籍為印度，1960年代分別從肯亞和模里西斯移民英國。布瑞弗曼作為主要脫歐派和右翼文化鬥士的背景，讓她在保守黨黨內享有高人氣。

她同時表示，鑑於烏克蘭戰爭引發的能源危機，於2050年實現淨零碳排放「這樣耗盡心力的渴望」有必要喊卡。

她盛讚大英帝國是「善的力量」，說身為保守黨黨員，「我們正在與文化馬克斯主義（Cultural Marxism）作戰」。

這一詞因與極右派息息相關，她這麼說因而引發反種族主義者的批評，指控她反猶。她已出面反駁這項指控。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1110907