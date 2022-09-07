桃園狗場「寶媽米克斯領養庇護所」遭控飼養不當，導致50隻流浪犬無辜喪命，讓愛狗人士震驚不已，對此，邵庭曾揭露有不少動保標榜公益，背後都在用貓狗性命牟利，坦言：「台灣動保界真的水很深」，如今連一向愛護毛小孩的女星米可白也發文痛批：「浪費社會資源，令人不齒」。

桃園狗場「寶媽米克斯領養庇護所」遭踢爆飼養不當，且在園區周遭發現初估50隻狗兒屍骨，如今狗園慘況曝光，負責人李孟寶將被函送地檢署偵辦，未料她疑不滿遭新北市政府動保檢疫處裁罰，竟到新北市政府共構市民廣場揚言輕生，當下出動多名警消與動保人員前往營救，僵持1小時後才落幕。

對動物議題十分關注的女星米可白，轉發李孟寶輕生的報導，接著怒斥：「你不滿園區百隻狗兒遭沒入想跳樓抗議…而那些被你餓死、曝屍田野的50多個孩子，他們的死，要怎麼補償，在狗場旁邊還有小溪，小溪內還找到了許多狗狗的頭顱 」，接著悲痛表示：「我不敢點開救援影片，那些孩子死的太無辜」。

米可白更揭發李孟寶收了補助費跟中途費，但卻餓死一堆孩子，如今又做出不當行為，出動這麼多警消營救，忍不住怒斥：「浪費社會資源，令人不齒，有愛的動保人士是想著替你善後，你呢？ 能不能做些有意義的事」，字句中透露出無法容忍她所做的種種行為。

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