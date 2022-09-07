炫富女林筱路6月21日酒駕撞死交管工人，士林地院裁定羈押，林的辯護律師提出抗告，表示林女願盡己所能補償家屬，且因疫情嚴峻不可能讓自己染疫，而棄保逃至他國，希望能撤銷羈押。士林地院合議庭考量，前年二級警戒，林女出國3天，可見並非無出國能力及可能，駁回抗告。

林筱路酒後開著敞篷車在淡水路上撞死交管的方姓工人，甚至一度想駕車逃跑被路人攔下，涉犯公共危險罪致人於死，遭法院裁定羈押，現人在土城女子看守所內，第一天晚上，林女被爆她問有管理員「有沒有吃的，我很餓」隨即一覺到天亮。網友肉搜，發現她為人高調，時常在社群軟體上炫富。

林女透過律師提出聲請，希望能撤銷羈押，並稱，之前酒駕是7年前，因公事出國而延誤繳納罰金才會被通緝，而且出國是打工賺錢，並非遊玩享樂，願意盡己所能，努力工作，懷著萬分誠懇之意補償被害人及家屬。

林女更以自幼與母親相依為命，對於自身行為不當，讓一條寶貴生命消逝的痛苦，承受夢魘煎熬，且自幼與母親相依為命，絕無潛逃出境，棄至親不顧的可能，加上疫情嚴峻，不會讓自己處於染疫風險當中，若延續羈押，將無法有更多時間與精神補償被害人家屬，懇請法院能放他出去。

合議庭認為，2015年因酒駕案件而遭通緝，已經有逃亡的紀錄，加上之前羈押庭，林女只願意提出15萬到20萬，依照比例原則，裁定予以羈押。經入出境資訊系統，林女2020年2月17日出境、3月25日入境，第二級警戒期間，8月5日出境、8月8日入境，顯示林女有出國的能力及可能。

合議庭更痛批，2014年2次酒駕後駕照遭吊銷，卻仍心存僥倖酒駕致人於死，酒測值0.77毫克，考量林女所犯樣態對社會秩序危害，駁回林女抗告。