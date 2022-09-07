民進黨台北市長參選人陳時中今天參訪月嫂幫月嫂訓練班，陳時中重申，若他當選，針對身心障礙者的產檢生育，將提供陪伴諮詢服務等，透過全面性的政策，打造好的孕、生、養、育環境，讓年輕人敢生、願意生，城市才會有活力，國家才會有未來。

陳時中今天透過月嫂幫執行長張雅媛與台灣泌乳協會理事長黃薰儀介紹與教學，瞭解新手爸媽在做月子期間所需要的泌乳照護、新生兒洗澡穿衣包尿布與新生兒餵奶等專業知識。與會代表對於陳時中推動新手爸媽育兒指導員、3萬6千元坐月子補貼表示支持。

陳時中表示，非常高興看到這些相關課程，有專業的人來協助新手的爸媽，是非常重要的事情，也許未來也可以拍成影片，給新手爸媽觀看，有月嫂在旁的指點，學會了就比較不怕，在孕、生、養、育這方面就更安心。

上個月底，陳時中宣布社會福利政策，其中就也包含了許多跟生、育養相關的政策，像是新手爸媽育兒指導員、3萬6千元坐月子補貼，以及針對身心障礙者的產檢生育，提供陪伴諮詢服務。

陳時中競選辦公室表示，這些政策，也是要來鼓勵我們的孕婦做好孕期的準備、產後的護理，同時減輕爸爸、媽媽的經濟負擔。

8月初，衛福部第一版的「爸爸手冊」也出爐，陳時中表示，未來在市政的層級，也會來辦理相關的講座、工作坊，加上「新手爸媽育兒指導員」，相信能夠更進一步打造孕產友善的環境。我們重視生育的每個環節，希望像月嫂一樣，為爸爸媽媽們，打造一個友善的孕產空間。