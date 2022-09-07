教育部今(7)日召開第3場私校退場審議會，上午宣布通過中州科技大學與台灣首府大學為專案輔導學校。私校工會認為，兩校分別有境外生學工案與疑似掏空校產情況，諸多因素導致缺乏資金挹注，走向退場與停辦已成定局。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，中州科大被認定為專輔學校，主要肇因於爆發烏干達學工案後被教育部命令停招，導致財務急遽惡化，嚴重影響校務正常營運。中州科大已停招又陷入專輔泥沼，外部資金卻步，恐難脫退場命運。

尤榮輝指出，中州科大急速走向退場令人遺憾，是地方教育資源的重大損失。中州案提醒私校在處理境外生招生、教學及生活輔導上引以為戒，必須特別謹慎小心，否則一旦爆發學工案，損害國家聲譽，有可能被教育部依私校法第55條命令停招，後續產生骨牌效應，引發財務危機、走入退場。

尤榮輝提到，首府大學仍被認定專輔學校毫不意外，主因是人謀不臧拖垮學校財務，教育部有監督失職之嫌。目前董事會已無心辦學、無意挹注資金，111年度已停招，走向停辦似已成定局。

尤榮輝說，首府大疑有掏空校產情形，目前檢調偵辦中，今年五月底董事會突然宣布停招引發師生抗爭，是退場最壞的示範，造成師生權益受損，呼籲有意退場私校及早並妥善處理退場程序，不要重蹈覆轍。