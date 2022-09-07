一年一度的電視金鐘獎，今年首度將電視綜藝和戲劇的頒獎典禮分開舉行，將在下月的21、22日於台北國父紀念館舉辦。今(7日)下午將公開「金鐘57」的入圍名單，由於《華燈初上》帶來的風潮，讓今年的入圍名單也有如「神仙打架」，「Rose媽媽」林心如內鬥「蘇媽媽」楊謹華，再加上《茶金》連俞涵、《四樓的天堂》謝盈萱、《無神之地不下雨》柯佳嬿都是入圍金鐘視后的熱門人選。

共分三季、在串流平台上架的《華燈初上》，從去年底開始掀起一股華燈熱潮，男女主角楊祐寧、鳳小岳、林心如、劉品言、楊謹華，都是今年金鐘獎的熱門討論人選，資深女星謝瓊煖飾演的「阿季」，和郭雪芙、謝欣穎、章廣辰等人都將演技發揮到極致，能否成為今年入圍最多項大贏家的作品令人期待。

第57屆電視金鐘 入圍公布記者會

女主角獎方面，除了林心如和楊謹華等人的「內鬥」外，在《茶金》飾演茶商千金的連俞涵充分發揮語言天分，在《火神的眼淚》大改形象的陳庭妮，5度入圍金鐘獎迷你劇集影后也曾是金馬影后的謝盈萱，這回在《四樓的天堂》飾演諮商心理師「張琪」，和母親化解心結的戲碼令人印象深刻，《斯卡羅》女主角「蝶妹」温貞菱，曾以《想見你》獲得金鐘影后的柯佳嬿這回也帶著作品《無神之地不下雨》重返小螢幕。

而眾所矚目的視帝獎項，由於去年台劇數量口碑大爆發，也有許多呼聲高的角色，例如睽違台灣電視劇多年的黃秋生，這回在《四樓的天堂》演出厲害的推拿師，「仔仔」周渝民去年以台劇《逆局》復出，被稱為有「冠廷宇宙」的劉冠廷這回以兩部作品《火神的眼淚》、《第三布局 塵沙惑》參賽，温昇豪也有《火神的眼淚》、《茶金》，不斷挑戰自己的吳慷仁更在《斯卡羅》、《華燈初上》飾演截然不同的角色，被看好同時入圍男主角獎與男配角獎。

今年金鐘57入圍記者會由廖科溢、薛仕凌、小薰（黃瀞怡）、徐譽庭、林美秀等人擔任揭獎嘉賓，本次共計有140家業者、1,976件作品參賽，共同角逐48個獎項，這次金鐘獎有5大亮點，其一是正式分為戲劇類和節目類兩項目來頒獎，其中節目類21項獎項、戲劇27項獎項；增加人氣票選節目獎、人氣票選戲劇獎兩獎項；特別貢獻獎要頒發獎金10萬元；兒少節目獎拆開為兒童節目獎和少年節目獎；特別在連續劇和迷你劇集獎項，增加了造型設計獎、視覺特效獎、戲劇配樂獎、主題歌曲獎。

第57屆電視金鐘獎入圍名單如下：

【戲劇節目獎】

俗女養成記2

茶金

逆局

斯卡羅

華燈初上

【戲劇節目導演獎】

林君陽／茶金

莊絢維、陳冠仲／逆局

連奕琦／華燈初上

蔡銀娟／火神的眼淚

嚴藝文、陳長綸／俗女養成記2

【戲劇節目編劇獎】

JULIANA【徐彥萍】、黃國華／茶金

于尚民、陳凱筑、蔡顗禾、梁秀紅／逆局

杜政哲、洪立妍、林紹謙／華燈初上

陳芯宜、樓一安、張文綺／四樓的天堂

嚴藝文、黃小貓【黃馨萱】、范芷綺／俗女養成記2

【戲劇節目男主角獎】

朱軒洋【朱廷典】／逆局

查馬克．法拉屋樂／斯卡羅

郭子乾／茶金

陳亞蘭／嘉慶君遊臺灣

楊祐寧／華燈初上

温昇豪／茶金

【戲劇節目女主角獎】

林心如／華燈初上

范宸菲／國際橋牌社第二季

楊謹華／華燈初上

謝盈萱／四樓的天堂

謝盈萱／俗女養成記2

【戲劇節目男配角獎】

吳慷仁／斯卡羅

李銘順／逆局

陳家逵／四樓的天堂

章廣辰／華燈初上

劉冠廷／火神的眼淚

薛仕凌／茶金

【戲劇節目女配角獎】

于子育／俗女養成記2

王真琳／四樓的天堂

李杏／茶金

陳庭妮／火神的眼淚

劉品言／華燈初上

謝瓊煖／華燈初上

【戲劇節目最具潛力新人獎】

林思廷／超感應學園

草爺【江治緯】／逆局

張書宇／孟婆客棧

程苡雅／斯卡羅

雷斌．金碌兒／斯卡羅

【迷你劇集獎】

2049

比悲傷更悲傷的故事:影集版

池塘怪談

良辰吉時

第一次遇見花香的那刻

【電視電影獎】

公視新創短片- 蝴蝶

台北過手無暝無日

青春劇烈物語

降河洄游

獨攀者

【迷你劇集（電視電影）導演獎】

王逸鈴／台北過手無暝無日

程偉豪／池塘怪談

黃熙／良辰吉時

鄧依涵／第一次遇見花香的那刻

謝沛如／比悲傷更悲傷的故事:影集版

【迷你劇集（電視電影）編劇獎】

文二北投／公視新創短片- 蝴蝶

呂安弦、陳佩妏、費工怡、蔡芳紜／比悲傷更悲傷的故事:影集版

黃熙／良辰吉時

詹承廷／青春劇烈物語

鄧依涵／第一次遇見花香的那刻

【迷你劇集（電視電影）男主角獎】

王柏傑／比悲傷更悲傷的故事:影集版

吳朋奉／降河洄游

林鶴軒／池塘怪談

范少勳／比悲傷更悲傷的故事:影集版

楊祐寧／良辰吉時

【迷你劇集（電視電影）女主角獎】

王渝萱／台北過手無暝無日

余佩真／公視新創短片- 蝴蝶

林辰唏／第一次遇見花香的那刻

邵雨薇／比悲傷更悲傷的故事:影集版

蔡淑臻／我是自願讓他殺了我

【迷你劇集（電視電影）男配角獎】

白潤音／比悲傷更悲傷的故事:影集版

段鈞豪／良辰吉時

曾少宗／比悲傷更悲傷的故事:影集版

黃冠智／降河洄游

薛仕凌／我是自願讓他殺了我

【迷你劇集（電視電影）女配角獎】

王琄／公視人生劇展-無常日常

李雪／台北過手無暝無日

周采詩／良辰吉時

姚以緹／比悲傷更悲傷的故事:影集版

程予希／第一次遇見花香的那刻

【迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎】

Phạm Thị Nội 范氏內／女兒牆

北山Q男【楊智宇】／公視新創短片-《求仙記之南Q一夢》

江江【楊富江】／公視人生劇展-姐妹

姜典／愛的奧特萊斯

陳崇恩／少年阿堯

【戲劇類節目攝影獎】

李清迪、周以文／俗女養成記2

姚宏易／良辰吉時

陳克勤／台北過手無暝無日

陳麒文／洞裡的月亮

韓紀軒／斯卡羅

簡佑陶／茶金

【戲劇類節目剪輯獎】

林姿嫺／茶金

林政宏／俗女養成記2

高鳴晟／亞洲怪談2：送煞

解孟儒、李蕙／逆局

廖慶松、賴詠萱／良辰吉時

蘇珮儀、陳芯宜／四樓的天堂

【戲劇類節目燈光獎】

丁海德／斯卡羅

李志生、簡佑陶、馮鈞稜／茶金

莊宏彬／俗女養成記2

蕭鴻益／良辰吉時

謝松銘／亞洲怪談2：送煞

鍾瓊婷／洞裡的月亮

【戲劇類節目聲音設計獎】

朱仕宜、劉小草、曾雅寧／良辰吉時

陳維良、黃大衛、王婕、吳培倫／斯卡羅

黃天霸、李柏堯、楊書昕、楊以瑄、陳姝妤、林晉德／池塘怪談

葉約瑟、葉千慧、王逸勳／俗女養成記2

蔡瀚陞、鄭元凱、高勤倫、傅一群／火神的眼淚

【戲劇類節目美術設計獎】

王誌成、郭憲聰／公視新創短片- 蝴蝶

林雅玲／俗女養成記2

陳柏任／逆局

黃文英、翁定洋／良辰吉時

賴勇坤、尤稚儀／茶金

【戲劇類節目造型設計獎】

姚君、杜美玲、Landy Lee【李欣儒】／茶金

姚君、許淑華／斯卡羅

黃文英、高仙齡／良辰吉時

黃文英／孟婆客棧

羅小文【羅雅文】、王嘉瑩／俗女養成記2

【戲劇類節目視覺特效獎】

王奕盛／孟婆客棧

李昭樺、梁晨興／無神之地不下雨

林奇鋒、拔辣【林妍伶】、盧冠松、傅琬婷、凃維廷、陳銘澤／茶金

嚴振欽／斯卡羅

凃維廷、陳銘澤／火神的眼淚

【戲劇配樂獎】

柯智豪／茶金

風采輪【鐘麗芬】、孫敬凡、賈愛國、丁天牧、黃建秦／霹靂兵烽決

陳小霞、張藝／斯卡羅

魚丁糸／池塘怪談

溫子捷／華燈初上

葉約瑟、許勝雄、姚小民【姚浚民】、凱爾【友希凱爾‧法紹里本】／俗女養成記2

【主題歌曲獎】

旺福／俗女養成記2

查查、Nu／無神之地不下雨

范曉萱、許常德／良辰吉時

陳小霞、蔡振南、林邦祈／斯卡羅

魚丁糸／池塘怪談

琳誼【林庭誼】、姚小民【姚浚民】／俗女養成記2

魏如萱、陳建騏、葛大為、饒瑞軍／茶金

【戲劇類節目創新獎】

火神的眼淚

孟婆客棧

俗女養成記2

茶金

華燈初上

【綜藝節目獎】

#T-POP我們聽大的!!

HiHi導覽先生

大嘻哈時代

婚禮歌手

熙娣想聊

【綜藝節目主持人獎】

小S【徐熙娣】／熙娣想聊

吳宗憲、陳漢典、LULU【黃路梓茵】／綜藝大熱門

胡瓜【胡自雄】、阿翔【陳秉立】、賴慧如、籃籃【籃靖玟】、郭忠祐／綜藝大集合

曾國城、卓文萱、詹姆士【鄭堅克】、吳秉承／型男大主廚

黃子佼、Lulu【黃路梓茵】／婚禮歌手

【益智及實境節目獎】

上山下海過一夜

全民星攻略

全明星運動會

決戰水下伸展台

阮三个3

【益智及實境節目主持人獎】

Janet【謝怡芬】／決戰水下伸展台

吳宗憲、KID【林柏昇】／綜藝玩很大

徐展元、蔡尚樺、錢薇娟、江宏傑／全明星運動會

曾國城、蔡尚樺／全民星攻略

楊貴媚、施名帥、温貞菱、林柏宏／阮三个3

【生活風格節目獎】

出發吧！鐵三角

我們回家吧2

浩克慢遊

部落抓風味

誰來晚餐13

寶島神很大

【生活風格節目主持人獎】

王浩一、劉克襄／浩克慢遊

柯大堡【柯凱耀】／寶島神很大

高志【松野高志】／台灣好吃驚

曾寶儀／我們回家吧2

廖科溢、謝哲青、工頭堅【吳建誼】／出發吧！鐵三角

竇智孔【竇允辰】／台灣第一等

【自然科學紀實節目獎】

下一步，AI。NEXT，愛

大洋的召喚

發現國境之南-台灣生物的南島緣

【人文紀實節目獎】

台語有影－紀錄片

南島起源

神之器

登台之路

極樂世界

【自然科學及人文紀實節目主持人獎】

Julian Davison、優席夫／南島起源

陳偉／大導演小食光

舒夢蘭／大洋的召喚

楊小黎／在台灣的故事

【兒童節目獎】

GO！蔬菜小隊！

Tahu生火吧

下課花路米－壯遊闖天下

水果冰淇淋

酷wawa

【少年節目獎】

kakudan時光機

青春發言人4

音樂關鍵字

練習生，衝一波！

【兒童少年節目主持人獎】

小兵【薛紀綱】、湘涵【王湘涵】、亞里【廖敏君】／下課花路米－壯遊闖天下

王伯源、陳瑋薇／TRY科學

李穎珍／練習生，衝一波！

謝哲青／青春愛讀書

鍾欣凌、郭彥均／超級總動員

【動畫節目獎】

勇者動畫系列

歐米天空

【一般節目類導播獎】

可樂【吳佩諭】／Be The One A級戰場

吳美君／大嘻哈時代

宋建忠／姐妹們的音樂萬萬歲

李麗芳／第17屆KKBOX風雲榜頒獎典禮

陳美而／#T-POP我們聽大的!!

【一般節目類導演獎】

吳文睿／神之器-礱之旅

林佑恩／公視紀實-度日

張颿駿、夏紹虞／下一步，AI。NEXT，愛

許哲嘉／紀錄觀點 捕鰻的人

楊孟嘉／公視紀實─下一站

【一般節目類攝影獎】

周文欽／台語有影－紀錄片《飄撇討海人》

張皓然／公視紀實-嶼光同塵

陳一松、陳昱翔、林清華／大洋的召喚

潘信安／公視紀實-雙面曹理歐

謝欣志／公視紀實-建築慢慢

【一般節目類剪輯獎】

巫宗憲、吳文睿／神之器-礱之旅

李依璇／登台之路-十九兩

林欣民／紀錄觀點 捕鰻的人

郭宗偉／南島起源

楊孟嘉／公視紀實─下一站

蘇明彥／公視紀實-度日

【一般節目類燈光獎】

李元嶽、陳佳宏、陳國安／藝術很有事

張家銘、王文楓、李智偉／大嘻哈時代

蔡昇潤／心 所愛的歌

【一般節目類聲音設計獎】

卓士堯／你的島嶼我的家

周震、Thomas Foguenne 福多瑪／公視紀實-度日

高偉晏／勇者動畫系列

葉約瑟、陳信華、王逸勳／登台之路-十九兩

澎葉生(Yannick Dauby)／紀錄觀點 捕鰻的人

鄭維芝、劉韋弘／公視紀實─下一站

【一般節目類美術設計獎】

呂昱緯、李信興、黃孟瑩／大嘻哈時代

許皓程、林姵瑄、張雅雅、張家寧／歐米天空

郭又慈、盧朝勇、鄭文傑、詹正筠／下一步，AI。NEXT，愛

葉為元、林善義／2049+絕處逢聲

蘇育賢、林欣頤、賴辰威／36題愛上你

【一般節目類節目創新獎】

HiHi導覽先生

大嘻哈時代

公視主題之夜SHOW

你的島嶼我的家

特別獎項

特別貢獻獎（得主）陳君天先生

特別貢獻獎（得主）張宗榮先生