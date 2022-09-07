蘋果（Apple）將於7日推出新款iPhone 14，並採取處理器差異化策略。美系外資出具最新報告剖析可能狀況，認為銷售反應將左右晶圓代工大廠台積電(2330)明年營運成長表現是否達標，微幅調升今明2年每股盈餘預期，維持「優於大盤」評等、目標價780元不變。

蘋果將於7日推出iPhone 14。對於邏輯半導體部分，美系外資認為重點在於蘋果處理器的差異化策略，iPhone 14 Pro採用台積電N4製程製造的新A16處理器，價格較低的iPhone 14機型可能繼續採用N5製程的A15處理器。

美系外資認為，蘋果採取處理器差異化策略，可能是基於摩爾定律或製程微縮的結構性趨緩。不過，Pro機型可能會採用索尼（Sony）更高解析度的影像感測器，由於索尼相關產品外包台積電28奈米製程生產，對未來相關釋單需求增加有利。

美系外資指出，蘋果貢獻台積電去年營收約26％。雖然通膨對高端消費影響不明，但認為消費者對處理器差異化的反應將至關重要。若因效能提升有限、低價iPhone機型銷售不佳，台積電5奈米稼動率明年首季可能出現更大幅度下滑，使蘋果重新評估此差異化策略。

針對台積電3奈米製程的客戶採用狀況，美系外資根據供應鏈調查顯示，蘋果已決定下一代的M3處理器不採用第四季推出的台積電N3b製程，可能基於獲得更好的良率而採用預計明年下半年量產的加強版N3e製程。

3奈米需求方面，美系外資認為，若蘋果決定明年iPhone 15繼續採取處理器差異化策略，則台積電3奈米產能需求可能只有一半，明年下半年需求約每月4萬片。若是如此，目前對台積電明年營收成長11％的預期可能有調降空間。

不過，若蘋果決定所有新款iPhone 15機型均採用3奈米製程的A17處理器，則美系外資認為將使台積電的3奈米產能獲得充分使用，得以實現明年營收成長11％預期。

而在英特爾3奈米外包需求遞延後，台積電近期將每月2萬片的3奈米產能建置延遲至2024年。然而，由於台積電美國亞利桑那新廠每月約2～2.5萬片的4奈米產能，將在明年下半年引進設備，美系外資預期台積電明年資本支出將維持380～400億美元規模。

美系外資鑒於台積電明年首季起將調漲晶圓代工售價4～6％，部分效益雖被較少的英特爾3奈米營收抵銷，仍略微提升明年營收預期1％。由於3奈米產能建置延遲至2024年，基於折舊成本降低而提升毛利率預期，看好可望達54.3％。

美系外資將台積電今年每股盈餘預期自37.55元略微調升至37.6元，並將明年每股盈餘預期調升2％、上看38.6元，2024年每股盈餘預期則維持41.36元不變，維持「優於大盤」評等、目標價780元不變。