即將進入中秋連假，高公局預估明日就有第一波車潮上路。（摘自高公局網站／陳祐誠傳真）

即將進入中秋節3天連續假期，交通部高速公路局預估，假期間整體交通量約為平日的1.3倍，略高於平常周末假日，首波車潮從明天上午就會出現，西部國道感受不明顯，但國道5號預計會從上午9時塞到深夜12時。

高公局指出，明日上午上班時間過後，會開始有南下車流出籠，但西部國道仍能維持順暢，到晚上下班時間才會有感，例如國1楊梅至新竹、國3土城至關西等瓶頸路段，行車時間為平時的3倍；國5南港系統至頭城則從上午9時塞到晚間12時。

假期首日，易壅塞多為南下路段，包括國1楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、圓山至大華系統、國3土城至關西、快官至霧峰以及國5南港系統至頭城。

高公局分析，去年受到疫情影響，中秋連假的交通量沒有特別高，前年則有報復性旅遊，國5壅塞特別明顯。高公局今年參考2019年中秋3天連假的特性做推估，而今年多少仍受疫情影響，加上中央流行疫情指揮中心建議民眾注意多人群聚，交通量應不至於爆量。