新北市淡水河畔今年2月發現1具無名女屍，經過新莊警分局防治組巡佐王聖傑清查比對無名屍資料後，發現疑為3月份被家人報案協尋的宜蘭許姓女子，後續透過DNA採集，經法醫研究所比對後證實身份，終於讓家屬與許女能在中秋節前夕團圓。

許母向警方表示，女兒高職畢業後就到新北市租屋、工作，但去年開始因感情問題一直鬱鬱寡歡，今年3月初時，接獲女兒房東的電話，表示女兒都沒有返家，撥打手機也都無法接通，因此才向警方報案失蹤協尋。

後來新莊警分局防治組巡佐王聖傑於清查比對無名屍資料時，發現其中1具女屍疑似許女，且該具女屍手臂上有一明顯刺青圖樣，不過許母卻表示去年底女兒返家時，手上並沒有刺青。

但是王巡佐沒有放棄，又拿著該刺青照片，向許女工作的超商店長查證，確認許女於今年1月底有去刺青，並認出照片中的刺青圖樣與許女手上的樣式相同，王巡佐隨即通知許母採集DNA，再送至法醫研究所鑑驗比對，最終由士林地檢署確認無誤。

儘管找回女兒已是冰冷遺體，但許母仍感謝警方鍥而不捨的協助，讓母女能夠在中秋前夕團圓，另外也感謝警方轉介辦理公益喪葬事宜，讓家境困難的自己可以完成女兒的後事，也能放下心中的大石。

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