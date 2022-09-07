美國壓制大陸科技發展再出重手，未來將禁止兩大GPU晶片廠超微、輝達高階AI（人工智慧）晶片出口至大陸，雖然之後又傳出輝達獲1年緩衝許可，但相關效應已持續發酵。路透分析指出，大陸一些頂尖大學和國家研究機構高度依賴輝達A100晶片來推動人工智慧技術，美國已下令限制這款晶片出口到大陸，恐將衝擊大陸重要學術機構的電腦運算能力。

報導指出，被禁止出口到大陸的AI晶片，包括輝達A100晶片、輝達即將推出的H100 晶片，以及超微的MI100晶片，這些晶片都是使用台積電的先進製程，此項禁令顯示美國遏阻大陸科技能力的行動大幅升高。

以大陸頂尖的清華大學為例，該校去年10月斥資逾40萬美元向輝達採購兩台AI超級電腦，每台由4個A100晶片所驅動；大陸科學院計算技術研究所，在同月花了約25萬美元採購A100晶片；大陸科學院大學人工智能學院今年7月也耗費20萬美元採購高科技設備，其中包括部分由A100晶片驅動的伺服器。

大陸AI研究機構紛紛下重本跟美國買產品，另外包括廣東暨南大學「網絡空間安全學院」，去年11月花費逾9.3萬美元購買一台輝達AI超級電腦 ，其「智能科學與工程學院」僅上個月就斥資近10萬美元購買8個A100晶片。

標案資料還顯示，中共中央軍委會直接領導的「人民解放軍國防科技大學」（NUDT）也有購買A100晶片，其他包括山東、河南和重慶等省市政府支持的較不知名機構和大學，也都是A100晶片的買家。

天風國際證券分析師郭明錤日前在推特發文表示，大陸在人工智慧專利申請方面領先世界，美國對AI晶片的限制，是想確保在AI領域的領先地位。他強調，後續需觀察大陸公司為降低美國政府可能擴大銷售限制的潛在風險，是否會直接或間接下緊急訂單來增加庫存，如果大陸這樣做，短期內可能會使供應鏈受益。