「寰宇龍騰」國際公司實際負責人張相雲、執行長賴允彰等人涉嫌自2017年起對外招攬民眾投資「保本投資」，吸金30億元台幣，違反《銀行法》，檢調今年4月發動搜索約談，但張相雲並未到案，台北地檢署今起訴賴允彰等5人，另對張相雲發布通緝。

寰宇龍騰公司設立於太平洋島國萬那杜，公司官網宣稱公司產業橫跨金融，資訊軟體，汽車及地產，關係企業遍及大陸、香港、東南亞及台灣，提供客戶資金管理上的客製化服務。

檢調獲報，寰宇龍騰公司負責人張相雲等人涉嫌自2017年間起，涉嫌未經主管機關許可，向投資人招攬投資外匯保證金，每單位投資金額為1萬美元，宣稱期滿可贖回，年利率高達20％的「保本投資」，共吸收資金約上億美元，約30億台幣。

台北地檢署今年4月間指揮調查局展開搜索約談，但張相雲去向不明，檢察官除對張發布通緝後，今天也起訴公司執行長賴允彰、高階主管陳瑤函、陳蓮珍、李慧真及員工伍孝鵬5人。