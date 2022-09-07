「中秋電影院」分別於8日放映「路卡的夏天」、9日放映「魔法滿屋」。(三重區公所提供)

三重區五谷王北街的神農百草公園於9月8日上午隆重開幕，三重區公所趁著開幕的夜晚，為小朋友精心挑選中秋節特別獻禮，在百草公園大草坪舉辦適合閤家觀賞的「中秋電影院」動畫電影欣賞，分別於8日放映「路卡的夏天」、9日放映「魔法滿屋」，希望這2天讓親子在中秋節前夕享受歡樂時光。

三重區陳奇正區長表示，剛興建完成的神農百草公園坐落於先嗇宮正前方，園內栽種草花及共融遊具，提供市民探索及優質的生活休閒空間，適逢中秋佳節，三重區公所精選2部採用中文版的動畫電影，口碑及票房皆獲好評，歡迎家長大手牽小手帶領孩子在中秋連假，在充滿百草香的場地，欣賞精彩的電影，休閒輕鬆又愜意，打造宜居城市的氛圍。

三重區公所指出，「中秋電影院」規劃於位在三重五谷王北街先嗇宮正對面的千坪百草公園，採大草皮席地而坐的方式觀賞，因此建議前來觀賞的群眾能自行攜帶地墊，電影播放時間是晚上7時整，伴著明月看電影享受不同的中秋風情。

三重區陳奇正區長邀請市民朋友8日及9日2天晚上，來神農百草公園觀賞電影，同時要配合防疫全程配戴口罩，以做到防疫不漏洞；公所在大家看完電影離場的時候，每人贈送1份限量的可口小爆米花，期待大家度過一個歡樂的中秋節。