國民黨立法院黨團副書記長林思銘（左起）、總召曾銘宗、書記長李德維7日舉行「蔡政府選舉擺第一，打疫苗受害者無人聞問！」記者會。（姚志平攝）

本土新冠疫情延燒，民進黨政府鼓勵國人施打第四劑疫苗抵禦，但對過往施打疫苗出現不良反應案件卻處理龜速。立法院國民黨團今質疑，按目前衛福部對疫苗受害救濟案審議速度，要34年才審得完，衛福部應從速、從寬、從簡盡速處理。

國民黨團總召曾銘宗表示，從2021年元旦到今年8月底止，疫苗受害救濟案累計通報總件數達20456件，死亡已經1507人；但衛福部至今年8月11日僅審議完成933件，只有42件、占4.5％認定死亡或傷害與打疫苗有相關。

曾銘宗說，若以每個月僅平均僅審49件推估，在不增加新案前題下，目前通報的疫苗受害救濟案要逾34年才能審完，審議牛步化漠視民眾權益。

曾銘宗直言，目前疫苗受害救濟面臨申請後救濟無門、手續繁複、時程太長與判定太難等難題，呼籲蔡政府要拿出同理心與良心盡速處理。

國民黨團書記長李德維則表示，前中央防疫指揮官陳時中在去年10月21日曾承諾，要將疫苗救濟審查縮短至2.5個月，並由中央接手增聘專家收案，開會頻率也會增加，後來做了什麼？現在陳去選舉了，當時的承諾現在還算數？

李德維說，衛福部今年開14次會審議疫苗受害救濟案，每次僅完成審查41案至70案不等，光現在申請審議案件編號已破6000件，在不收新案下，也要109次會議，以每個月開兩次會，也要4年半才能審完。

李德維質疑，民進黨追打新北市個案積極，但對民眾施打疫苗受害救濟案關心嗎？這些有因施打疫苗受害疑慮的案件案子要等幾年才審完，對受害者與家屬公平正義何在？

黨團副書記長林思銘也批評，民進黨政府選舉擺第一，對多數打疫苗受害者不聞不問，審查疫苗受害救濟案的駁回率也高達九成五，人民爭取權利回復要等到什麼時候？呼籲救濟程序應再從簡、時程從訴、判定從寬、賠償金額從高。