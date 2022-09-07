中秋連假將屆，自9月9日至11日連續3天假期，台中市政府警察局預估，中秋節前購物、送禮及出遊等，將出現人車潮，為維護節日全市交通順暢及行車秩序，規畫交通疏導專案勤務，於8、9及11日，於高鐵台中站、台鐵、公路車站及高速、快速公路、省道疏運路線等，派遣員警、義交加強交通疏導勤務。

台中市警察局將在各重點路段（口）實施交通疏導勤務；中秋連假9日至11日等連續3天，加強百貨商圈、熱門景點等周邊道路巡邏及交通狀況觀測，以紓解逛街購物及旅遊人（車）潮。

警方預估連假期間將增加返鄉、旅遊等交通需求，湧現大量車潮，將針對重點地區、路段期前規畫交通疏導勤務，每日09至21時皆會派遣警用大型重型機車巡邏，對於市區及周邊易壅塞路段機動方式支援，以利排除臨時狀況、維持交通順暢。

台中市交通警察大隊長徐坤隆呼籲，連假期間外出市民可多利用大眾運輸系統，如為自行駕駛短、中途用路人儘可能利用市區平面道路，長途用路人使用高速公路，並事前規畫替代道路準備，以免塞車影響旅途興致。

台中市政府警察局表示，中秋連假期間民眾旅遊、返鄉聚餐飲宴機會增加，除持續加強宣導勿酒後駕車外，並執行取締酒駕勤務，呼籲民眾切勿心存僥倖，「開車不喝酒、喝酒不開車，翌日宿醉不上路」。

台中市警察局長蔡蒼柏局指出，旅途自駕請做好車輛檢查，全市交通疏導（管制）措施，可利用即時資訊查詢，充分了解替代道路行駛，有效避開壅塞路段。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！