由林更新、譚松韻主演改編同名小說的《請叫我總監》被觀眾選為2022必看陸劇，尤其裡面的幾個經典橋段，好笑暖心又耐人尋味，兩人鬥嘴互槓的畫面，金句連連，像是寧檬面對陸總糾纏時說出：「我沒把你當空氣，我把你當氨氣」、「你還好意思問我時間去哪了，都浪費在你身上了」，句句是讓人舒心爽快。

《請叫我總監》播出前曾遭觀眾質疑，以為又來一齣老套的「霸道總裁壓榨命苦小秘書」，加上林更新這次的身材體型從「九億少女的夢」變成「中年大叔」，連個性行為都貼近現實，不符合偶像劇裡高富帥的總裁形象，前面幾集，林更新飾演的機車總裁陸既明，脾氣爆又毒舌，宛如真實職場寫照，讓觀眾看到想棄劇，甚至一度覺得男主角如果換別人來演會更好，隨著劇情的推進，他為寧檬和朋友做的貼心事情，讓觀眾紛紛支持陸既明一定要林更新來演才完美，此劇也成為林更新代表作之一，讓他順利接到與趙麗穎二搭的《與鳳行》。

譚松韻近幾年主演的《錦衣之下》、《以家人之名》、《錦心似玉》等作品，都有不錯評價與口碑，也都帶旺了男主角和劇中其他配角，每回接戲她都很認真揣摩，她說道：「當初接拍時，就被寧檬的個性吸引，她是個不卑不亢、聰明、有趣、善良、重情重義、懂得感恩、擁有堅韌之心的正能量女孩，希望《請叫我總監》可以成為大家的力量，給每一個敢於心懷夢想的你，讓愛與堅持成為你的翅膀，未來你一定會看到一個化繭成蝶的你自己。」

此劇講述寧檬是金融系畢業，原本應徵投資顧問，卻陰錯陽差成為總裁「陸既明」的秘書，沒有人可以在難搞又任性妄為的陸既明手下工作超過三個月，而寧檬一做就做了三年，二十四小時待機，白天在公司給陸總當秘書，下班變保母、喝醉還得當代駕，被同事打壓和搶功勞，因此她毅然決然辭掉秘書的工作，去追逐金牌投資人的夢；陸既明檯上針鋒相對，私底下偷偷幫助。兩人經歷了無數的波折和風浪，互相成就攜手並進，寧檬蛻變成獨當一面的金牌投資人，陸既明歷練得更加成熟有擔當。職場甜寵輕喜劇《請叫我總監》將於9/14起晚間八點，在龍華偶像台MOD353頻道播出，連播兩小時。