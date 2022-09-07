針對綠營再指控國民黨新竹市長參選人林耕仁的中華大學碩論涉抄襲，民眾黨新竹市長參選人高虹安競選辦公室表示，林耕仁的陽明交大與中華大學兩本論文都涉抄襲，呼籲兩所大學要比照前市長林智堅論文事件時的審查效率與精神，給社會大眾1個交代。
高虹安競辦發言人徐千晴表示，林耕仁連續被爆兩本論文都涉拼貼與抄襲，希望兩所大要比照林智堅論文事件的審查效率，也相信兩所大學會秉持學術專業作出最公正的判斷。
針對綠營再指控國民黨新竹市長參選人林耕仁的中華大學碩論涉抄襲，民眾黨新竹市長參選人高虹安競選辦公室表示，林耕仁的陽明交大與中華大學兩本論文都涉抄襲，呼籲兩所大學要比照前市長林智堅論文事件時的審查效率與精神，給社會大眾1個交代。
高虹安競辦發言人徐千晴表示，林耕仁連續被爆兩本論文都涉拼貼與抄襲，希望兩所大要比照林智堅論文事件的審查效率，也相信兩所大學會秉持學術專業作出最公正的判斷。
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