特優暨資優里長表揚大會。（洪靖宜攝）

高雄市長陳其邁今出席特優暨資優里長表揚大會，他提到推動市政，擴大投資或是產業轉型以及重大建設，讓生活品質提升是2年前對市民承諾，像是到大寮社會住宅也動土。另外針對高雄觀光圈正式成立，他也認為是新作法，更提到邊境應該是要再加快腳步，能夠讓國內外移動可以更加的正常化。

高雄市長陳其邁7日出席高雄市111年特優暨資優里長表揚大會，會前他受訪時表示：「當里長比市長還辛苦好幾倍！」，並說，疫情的期間里長配合各項防疫工作，還有社區長照、社區關懷據點及老人共餐，里長一肩挑起所有的工作，那甚至是365天年，過年都不能休息。另外，里長事務補助費已編列預算明年起提升至每月5萬元，里長的公務機車也會於明年汰換至原市11區，協助里長做好為民服務的工作。

談到這2年政績，陳其邁說：「持續推動市政，讓人民的生活能夠過得更好，這是我們的工作，不管是擴大投資、招商引資、產業轉型，增加優質工作機會，另一方面也推動重大的建設，包含捷運四線齊發，持續努力改善空汙，讓生活品質能夠提升，這個都是在2年前就任時，對於市民的承諾。」

接著他也到大寮社會住宅參與動土儀式，陳說，社會住宅的目標，從原來的1萬2000戶，經過這幾周跟中央的協調盤點後會增加到1萬5000戶，讓高雄社會住宅，年輕人能夠住得起，加上托育、托嬰、或者是幼教以及日照都多功能整合。

另外，針對今高雄觀光圈正式成立，陳其邁說，這是因應後疫情時期針對國內及國際觀光進行整合行銷和規劃，相信依高雄山海河跟港灣等條件，各方面條件會讓人愛上高雄。過去交通部觀光局與地方機關對接時都是一對一，假如用這整觀光圈模式，可以做水平整合，對於相關業者可以更多補助及有助於形象，這個是一個新的做法。

他認為，因應疫情的流感化社區化之後，邊境也逐漸的要開放，也認為說其實邊境應該是要再加快腳步能夠讓國內外的移動可以更加的正常化，那一方面，在防疫新生活相關防疫措施能夠落實情況下，邊境以及國際的行銷，都應該要做好配套的準備。

這次表揚一共有2位獲2等內政專業獎章、內政部全國特優里長15位，高雄市特優里長91位、資深里長128位，一共236人，其中9位里長超過80歲，如旗山區中寮里洪萬祥里長85歲，另外小港區廈莊里長劉豐源服務年資達41年。