盧秀燕期待擁有優秀傳統的德芙蘭國小，傳承原住民文化，也提高學子們對自己土地的認同。（台中市政府提供）

全台共有8所小學名為「博愛」，只有和平區博愛國小在原鄉，且學生多為原住民，故希望用原住民語命名。經去年3月公投過半數同意後，111學年度起正式更名為「德芙蘭國民小學」；市長盧秀燕啟動為期2天的「和平專案」，7日首站就到「德芙蘭」國小揭牌儀式，與各界一起見證歷史時刻，並分享學校更名的喜悅。

盧秀燕說，原住民族文化是台灣重要資產，和平區以泰雅族為大宗，博愛國小更名不僅展現在地特色文化認同，更能推廣原民文化，提高學校能見度也是一種時代趨勢。她說，特別感謝校長古金益、學校行政同仁，以及當地支持的部落耆老的努力，期待擁有優秀傳統的德芙蘭國小傳承原住民文化，也提高學子們對自己土地的認同。

古金益指出，博愛國民小學於1930年成立，當時名為「久良栖教育所」，1950年更名為「博愛國民學校」，2010年因應縣市合併後沿用「台中市和平區博愛國民小學」一名至今，現以「德芙蘭」國民小學為學校命名，希望延續及傳承原住民文化。

教育局長楊振昇說，博愛國小自2016年啟動更名計畫，2020年起召開更名活動說明會，去年3月辦理更改校名公投，開放由家長、學生及地方民眾進行網路與實體投票，投票結果以77％比率獲過半數以上同意更名為「德芙蘭」，意為泰雅族語「好山、好水、適合人居住的地方」。

楊振昇表示，今年4月份盧市長亦曾至學校關心校名推動進度，今天學校順利更名，象徵進入全新的里程碑。台中市除設有原住民族教育資源中心，也成立全國第一所原住民族實驗教育小學（博屋瑪國小），還有原住民族實驗教育國中（和平國中），未來會挹注原住民學校更多教育資源，健全學習環境與品質。