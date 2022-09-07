警政署長黃明昭參加國際警察合作論壇。（警政署提供）

由內政部、外交部、大陸委員會共同主辦；內政部警政署承辦的「2022國際警察合作論壇—後疫情時代打擊跨境電信詐欺犯罪研討會」，7日在台北萬豪酒店舉行，採取實體及國內外視訊並行方式進行。計有多達42國、超過2500名國內外執法人員以實體及視訊方式與會。行政院政務委員羅秉成、內政部長徐國勇都強調，在強化打擊跨境電信詐欺上，政府提出新世代打詐策略綱領，跨部會合力打詐。

研討會開幕典禮由羅秉成、徐國勇致歡迎詞及美國在台協會處長孫曉雅、國際警察首長協會（IACP）會長Henninger （美國科羅拉多州警察局長）致賀詞；並邀請IACP會長Henninger 、IACP全球警政處處長Hawkes、澳洲辦事處代表露珍怡、外交部政務次長田中光、大陸委員會副主任委員吳美紅及警政署長黃明昭上台共同擔任啟動儀式貴賓。

我國自2018年首次舉辦「2018 國際警察合作論壇—打擊跨境電信詐欺犯罪研討會」、2019年辦理「2019國際警察合作論壇—打擊跨境毒品犯罪研討會」、2021年以國內外視訊方式舉辦「2021國際警察合作論壇及全球合作暨訓練架構（GCTF）」研討會，今年再以打擊跨境電信詐欺犯罪為國際警察合作主題辦理國際研討會。

研討會邀各國檢察、警政、外交等政府官員及執法人員參加，有2場主題演講，並從偵查、國際合作及司法互助等3個面向進行3場專題研討，計有來自美國等10國刑事司法人員、執法專家、警政首長擔任講者及主持人；國內來賓則有駐華使節代表與內政、外交、檢察、調查、移民、陸務、警政、行政及中央警察大學等政府及學術部門之專家學者、高階官員參與研討，有多達42國、超過2500名國內外執法人員以實體及視訊方式與會。

羅秉成致詞強調，隨著電信、網路自由化與全球化，詐欺案件趨於集團化、組織化，甚至結合網路、電信、通訊科技而衍生新型態的電子詐欺犯罪。因此，我國在防制詐欺犯罪策略上，係透過整合跨部會資源，以強化打擊力道。為強力掃蕩詐欺集團，行政院7月15日提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，結合內政部、法務部、金融監督管理委員會、國家通訊傳播委員會等跨部會合作機制，齊心合作、打擊詐騙。

徐國勇指出，「新世代打擊詐欺策略行動綱領」從「防詐騙、毀工具、擋金流、清集團」4大策略出發，將來也以「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」等4大面向破解詐騙手法，偵查打擊詐騙集團。

國際警察首長協會會長Henninger致詞提到，雖然網路犯罪、電信詐欺以及洗錢等犯罪問題在各國或各區域的嚴重性有所不同，但犯罪影響已跨越國境，需要國際社會共同攜手面對。

美國在台協會處長孫曉雅表示，今天的論壇是台灣的一大貢獻，除帶來資訊交流平台，強化地區性及國際性執法網絡，另亦鎖定並瓦解犯罪組織。

警政署指出，本屆研討會提供來自各國打擊跨境電信詐欺犯罪學者專家、刑事司法及警政人員的交流平台，透過分享多元觀點及實務經驗交流，與會人員得以共商具體因應對策，亦展現我國與世界各國合作打擊犯罪之決心與強度。