繫情生命禮儀於2007年成立後開始推出如意生活契約投資方案等多樣契約，以吸引人的方案，吸金逾6億元，2015年8月26日遭到檢調搜索後，仍不甩檢方調查，集團裡的李姓、徐姓、羅姓幹部不只繼續推銷生活契約，更以興建「繫情生命館」為幌子，持續讓投資人掏錢，又吸金1156萬餘元，高雄地檢署依銀行法等罪起訴李姓、徐姓、羅姓幹部3人

張和復於2007年成立繫情生命禮儀，在高雄、屏東、台南都設立公司，並推出如意生活契約等投資方案，方案內容為「保本增值」，投資人只要投資到一定的金額，投資期限內保證給付年利率3.728％至5.556％的報酬，且可任意轉換殯葬禮儀平行服務，吸引人的方案讓投資人掏錢投資。

2015年時，張和復的前妻向調查局檢舉繫情生命禮儀非法吸金，檢調調查時，發現吸金金額龐大，總共超過6億2239萬元，涉案的李姓、徐姓、羅姓幹部遭到帶回偵辦，沒想到交保隔天繼續推銷生活契約，並以興建「繫情生命館」為幌子，繼續向投資者吸金，還推出多樣的方案，包括「繫情集團專案合約書」、「繫情集團股東權益合約書」 、「繫情生命館股東權益申購書」等，總共又騙了1156萬元。

高雄地方法院依檢調搜索前所吸金的6億2239萬元，依違反銀行法判張和復徒刑12年，李姓、徐姓、羅姓幹部遭判5年至8年2月不等的刑期。而不甩搜索後又吸金的1156萬元，雄檢偵結後，依違反銀行法等罪起訴徐姓、羅姓和李姓幹部3人。